El producto busca atender a profesionales en movimiento con espacios flexibles, insonorizados y conectados, instalados en sitios clave

WeWork, una de las principales empresas de espacios para trabajos compartidos, presentó oficialmente "WeWork Go", una nueva solución de cabinas privadas de trabajo que debutó en la Convención Anual 2026 de Semafor World Economy en Washington D.C.

El producto busca atender a profesionales en movimiento con espacios flexibles, insonorizados y conectados, instalados en sitios clave como:

aeropuertos

centros de convenciones

hoteles

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La compañía explicó que la solución llega en un momento donde la jornada laboral ya no es estática y que los profesionales necesitan espacios de calidad fuera de la oficina tradicional. WeWork Go ofrece tres modelos de cabinas:

una individual para trabajo independiente

otra colaborativa para hasta cuatro personas

una versión adaptada bajo criterios de accesibilidad universal (ADA)

Todas ellas están diseñadas con policarbonato negro pulido, escritorios de laminado de madera, revestimientos de vinilo duradero y materiales sostenibles, en asociación con la firma Bureau.

El aislamiento acústico es uno de los puntos fuertes: los materiales exteriores bloquean el ruido mientras que las superficies internas absorben el sonido, alcanzando un nivel de transmisión acústica excepcional.

Además, cada cabina cuenta con iluminación central de alto rendimiento, paneles transparentes para luz natural y mobiliario ergonómico, pensado para reuniones rápidas o sesiones prolongadas.

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Las cabinas también incluyen internet inalámbrico de nivel empresarial y monitores opcionales para tareas colaborativas.

WeWork Go: cómo acceder al servicio y tener tu propia cabina de trabajo

El acceso es simple: cualquier persona, incluso sin membresía de WeWork, puede reservar una cabina en segundos desde la aplicación WeWork Go o directamente desde el exterior del módulo.

Las tarifas son flexibles y varían según la ubicación y el tiempo de uso, algo que permite adaptar el servicio a las necesidades de cada usuario.

WeWork Go es el primer lanzamiento de producto desde 2022, cuando la firma presentó WeWork Workplace.

Se integra al ecosistema de soluciones que ya incluye WeWork All Access, On Demand, Private Office y Sourced & Managed Solutions, consolidando una plataforma verticalmente integrada que combina bienes raíces, servicios y tecnología.

Con más de 600 ubicaciones en 45 millones de pies cuadrados y medio millón de miembros en todo el mundo, WeWork busca reforzar su posición como líder en espacios de trabajo flexibles.