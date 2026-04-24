En abril de 2011 Satoshi Nakamoto envió su último mensaje y se retiró de Bitcoin, un misterio que 15 años después sigue sin resolverse

Abril de 2011 quedó marcado como uno de los momentos más enigmáticas dentro de la historia de Bitcoin (BTC) porque su creador, Satoshi Nakamoto, emitió su último mensaje.

15 años atrás, el desarrollador del activo envió un mensaje breve pero trascendental a Mike Hearn, donde anunció que se apartaba del proyecto y que pasaba a "otras cosas", con lo que fue su salida definitiva de la escena pública.

"Pasé a otras cosas. Está en buenas manos con Gavin y todos los demás", publicó Nakamoto, que con el tiempo, esa línea se convirtió en parte del imaginario cultural de Bitcoin, citada como una suerte de despedida fundacional.

¿El último mensaje de Satoshi Nakamoto?

Por otro lado, también se debe recordar que tres días más tarde, el 26 de abril de 2011, se registró otra comunicación atribuida a Nakamoto, aunque esta vez estuvo dirigida a Gavin Andresen, figura clave en el desarrollo temprano de la red.

En ese intercambio, el creador pidió que se dejara de presentarlo ante la prensa como un personaje misterioso y que el foco se trasladara hacia Bitcoin como proyecto open source.

De esta forma, desde aquella publicación, no existen mensajes verificados públicamente que puedan atribuirse con certeza al creador de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado.

Cuando Nakamoto se retiró, Bitcoin era todavía una tecnología experimental, y su documento fundacional, el white paper publicado en 2008, había sentado las bases de un sistema descentralizado, y el bloque génesis minado en enero de 2009 había puesto en marcha la red.

En ese contexto, Andresen asumió un rol central y su liderazgo dentro de la comunidad técnica fue clave para garantizar la continuidad del desarrollo.

La desaparición de Nakamoto no solo alimentó uno de los mayores misterios tecnológicos de las últimas décadas, sino que también redefinió el rumbo de Bitcoin.

Sin una figura de autoridad visible, la red se consolidó como un sistema verdaderamente descentralizado, por lo que sirvió para que muchos inversores confiasen en el activo.

En lugar de depender de decisiones individuales, su evolución pasó a basarse en consensos entre desarrolladores, mineros, nodos y usuarios.

Este modelo no eliminó tensiones ni debates, pero evitó que una sola voz pudiera imponer el rumbo del protocolo.

Es por eso que al retirarse en una etapa temprana, Nakamoto dejó que Bitcoin creciera sin una conducción personalista, sin empresa emisora y sin liderazgo formal.

Un misterio que persiste

Quince años después, la identidad de Nakamoto sigue sin confirmarse y a lo largo del tiempo surgieron hipótesis, investigaciones y nombres posibles, pero ninguno logró ser verificado de manera concluyente.

Recientemente, se estrenó el documental "Finding Satoshi", que señaló a los criptógrafos fallecidos Hal Finney y Len Sassaman como responsables del origen de la criptomoneda.

Además, pocas semanas atrás una investigación del New York Times apuntó a Adam Back, CEO de Blockstream, como el creador de BTC, aunque el empresario refutó esta hipótesis categóricamente.

De esta forma, la ausencia de un creador identificado, lejos de debilitar a Bitcoin, reforzó su narrativa en relación con la de un sistema que no pertenece a nadie y, al mismo tiempo, puede ser utilizado por cualquiera.