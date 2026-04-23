En Argentina, quienes usan este sistema pueden ganar dólares por viajar y transformar sus traslados en forma de reducir costos y sumar ingresos.

Crece una nueva tendencia entre los viajeros al exterior que aprovechan los espacios libres en la valija para generar ingresos extra, en un contexto en donde los viajes internacionales son cada vez más caros.

En este contexto, la plataforma Grabr ofrece una herramienta para conectar a las personas que quieran comprar productos en el exterior con viajeros que ya poseen planificado ese destino

A través de este sistema, los usuarios de distintos países publican pedidos de artículos que no se consiguen de manera local, o son caros, mientras que los viajeros pueden aceptar las solicitudes y cobrar una recompensa por llevarlos. Entre los productos más demandados se encuentran:

Electrodomésticos

Cosméticos

Artículos de uso cotidiano

En mercados como Argentina, los viajeros pueden generar ingresos promedio de alrededor de u$s250 por viaje, una suma que puede ayudar a cubrir parte del pasaje o los gastos diarios.

La práctica, que comenzó como una forma ocasional de aprovechar espacio disponible, hoy empieza a integrarse en la planificación de muchos viajes, que combina turismo con ingresos flexibles.

Grabr, la alternativa para ingresar productos del exterior y obtener ganancias

El crecimiento de la demanda respalda esta tendencia. En los últimos 12 meses se registraron más de 253.000 pedidos dentro de la plataforma, lo que muestra un interés sostenido por este tipo de servicio.

Grabr es una plataforma que te permite traer productos del exterior y recibir ganancias por ello

Por ejemplo, un viajero que vuela de Miami a Buenos Aires puede transportar pequeños electrónicos o cosméticos y convertir espacio vacío en dinero.

Desde la empresa destacan que los viajeros ya cuentan con los recursos clave, pasaje, equipaje y ruta, y que la plataforma optimiza su uso para generar valor adicional.

La organización del equipaje juega un rol central en este esquema, ya que maximizar el espacio disponible permite aumentar la cantidad de productos transportados y, en consecuencia, las ganancias.

Algunos viajeros adoptan estrategias específicas, como utilizar mochilas al vacío, reducir el tamaño de accesorios o reemplazar objetos voluminosos por versiones más compactas.

El proceso para comenzar es directo: se carga el viaje, se seleccionan pedidos disponibles, se efectúa la compra de los productos y se recibe el pago una vez confirmada la entrega, todo gestionado de forma segura dentro de la plataforma.