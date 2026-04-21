El cordobés logró meterse en la Fórmula 1 tras postularse con su CV y ahora impulsa su propia escudería en Europa para formar pilotos argentinos

El argentino Nicolás Bianco, que llegó a Fórmula 1 en 2017, logró construir su carrera desde cero tras postularse por LinkedIn y hoy impulsa su propia escudería en Europa.

El mecánico cordobés construyó un recorrido poco habitual dentro de este mercado internacional, un ámbito donde suelen predominar los contactos y las trayectorias tradicionales.

En 2015 decidió mudarse a Europa con el objetivo de insertarse en el automovilismo profesional, sin contar con vínculos previos en la categoría.

Ante ese escenario, optó por una estrategia diferente: publicó su CV en LinkedIn para buscar oportunidades laborales en el exterior.

A partir de esa publicación, una agencia de recursos humanos lo contactó y lo incorporó a un proceso de selección en el que participaron cerca de 2.000 postulantes.

Luego de superar las distintas instancias, en 2017 logró ingresar a Toro Rosso, la escudería con sede en Faenza que posteriormente pasó a llamarse AlphaTauri y actualmente compite como Racing Bulls.

De una postulación en LinkedIn a lanzar su propia escudería

Dentro de la estructura de la Fórmula 1, Bianco se desempeñó en un entorno de alta exigencia, donde cada procedimiento se mide y se ejecuta con precisión.

Con el paso del tiempo, el mecánico decidió avanzar hacia un nuevo objetivo y comenzar a desarrollar un proyecto propio dentro del automovilismo. Así, junto a Gregorio Mandrini, otro argentino con experiencia en la misma base italiana, fundó Alpha 54 Racing.

La escudería tendrá base en Italia y competirá en la Fórmula 4 Italiana, una de las principales categorías formativas a nivel internacional.

El proyecto cuenta con el respaldo del Automóvil Club Argentino, YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y busca generar un camino de desarrollo internacional para pilotos argentinos.

Este caso muestra como LinkedIn se convirtió en una herramienta clave para acceder a oportunidades laborales a nivel global, incluso en industrias cerradas como el automovilismo.

El caso de Nicolás Bianco refleja ese cambio ya que sin contactos previos en la Fórmula 1, logró insertarse en el circuito profesional tras postularse con su CV en la plataforma.

En un mercado cada vez más digitalizado, donde los procesos de selección cruzan fronteras, este tipo de historias muestra cómo el uso estratégico de redes profesionales puede abrir puertas impensadas y competir en igualdad de condiciones con candidatos de todo el mundo.