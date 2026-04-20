World Liberty Financial (WLFI), el proyecto cripto de la familia Trump, quedó expuesto por la transparencia de la blockchain: préstamos circulares, conflictos de interés y funciones de censura revelaron prácticas opacas que terminaron hundiendo el valor del token.

Los registros públicos dejaron en evidencia que billeteras vinculadas a la familia Trump movieron grandes cantidades de tokens WLFI hacia Dolomite, un protocolo DeFi que opera como plataforma de préstamos y cuyo cofundador también figura como asesor del proyecto.

Con ese depósito, lograron acceder a un crédito de u$s75 millones en stablecoins, respaldado por 5.000 millones de tokens WLFI -equivalentes a unos u$s440 millones, casi 5% del suministro total- que en el mercado real eran prácticamente imposibles de liquidar.

La operación absorbió casi toda la liquidez disponible en Dolomite y dejó a los pequeños usuarios sin margen para retirar sus fondos, generando un bloqueo inmediato en la plataforma.

La maniobra fue interpretada como un movimiento diseñado para beneficio propio. Justin Sun, fundador de TRON y uno de los primeros inversores, acusó al equipo de WLFI de usar el sistema como un "cajero automático personal".

Sus declaraciones, sumadas a la evidencia visible en los exploradores de bloques, dispararon la desconfianza y aceleraron la caída del token: el precio de WLFI se desplomó más de 14% en cuestión de horas y su capitalización se redujo drásticamente en pocos días.

Bloqueo de billeteras y presión a la comunidad cripto

La transparencia on-chain, que permite seguir cada transacción, dejó en claro que el proyecto estaba lejos de la descentralización que prometía en su lanzamiento.

El conflicto escaló cuando se descubrió que WLFI incorporaba una función de lista negra controlada por una sola dirección, -maniobra también denunciada por Justin Sun-, quien afirmó que su propia wallet había sido bloqueada junto con la de otros actores relevantes del sector.

A esto se sumó una propuesta polémica: liberar más de 60% del suministro de tokens a partir de 2028, justo antes de que termine el mandato presidencial de Donald Trump.

Quienes se opusieran a la medida quedarían con sus activos bloqueados indefinidamente, algo que fue interpretado como un mecanismo de presión hacia la comunidad.

El caso también abrió un frente político. La inversión de u$s500 millones desde Emiratos Árabes Unidos en WLFI encendió alarmas sobre posibles violaciones a la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe beneficios de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso.

Legisladores y reguladores estadounidenses ya analizan el impacto de este financiamiento en la transparencia institucional.

Qué es lo que ocurre con la criptomoneda más importante en este contexto

Mientras Bitcoin sigue siendo un ejemplo de neutralidad y no depende de ninguna figura política ni empresarial, WLFI terminó ligado a la marca Trump y a decisiones que van contra la idea de descentralización.

Aunque la transparencia de la blockchain no pudo evitar esas maniobras, sí las expuso de inmediato y de manera pública.

Esa transparencia es lo que diferencia al mundo cripto de las finanzas tradicionales, donde abusos similares tardan años en descubrirse y dependen de investigaciones o filtraciones para salir a la luz.