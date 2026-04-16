El cambio de regulación redefine el acceso al mercado para inversores minoristas y establece un nuevo sistema de control basado en el riesgo en tiempo real

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó un cambio clave en la regulación del mercado que modifica las condiciones para operar acciones de forma activa.

La medida implica la eliminación de la figura de "Pattern Day Trader" (PDT), una regla vigente desde hace más de una década que exigía un capital mínimo de u$s25.000 para realizar operaciones de compra y venta en el mismo día.

Con esta decisión, el regulador autorizó una actualización de la Regla 4210 de FINRA, que redefine los criterios bajo los cuales los inversores pueden acceder al day trading en el mercado de EEUU.

Hasta ahora, quienes no alcanzaban ese umbral de capital tenían fuertes limitaciones para operar con frecuencia, lo que funcionaba como una barrera de entrada para pequeños inversores.

El nuevo esquema elimina ese requisito fijo y lo reemplaza por un sistema basado en el monitoreo de riesgos en tiempo real por parte de los brókers.

De esta manera, las plataformas deberán evaluar la exposición de cada cuenta de forma dinámica, en lugar de aplicar un piso uniforme de capital para todos los usuarios.

La SEC facilita el acceso a mercados con la eliminación de una norma vigente desde hace décadas

La SEC abre el juego: más inversores podrán operar en el mercado cripto

Para el mercado, este cambio abre la puerta a una mayor participación de inversores minoristas, que podrán operar con mayor flexibilidad incluso con cuentas más pequeñas.

Al mismo tiempo, la reforma exige a los intermediarios financieros reforzar sus sistemas de control y gestión de riesgo para evitar desbalances o pérdidas excesivas.

El ajuste regulatorio también refleja una transformación más amplia en el ecosistema financiero, impulsada por la digitalización, el crecimiento de las apps de inversión y el ingreso masivo de nuevos traders en los últimos años.

En ese contexto, organismos como la SEC y FINRA buscan adaptar las reglas a un entorno donde la tecnología permite un seguimiento más preciso y en tiempo real de las operaciones.

Sin embargo, especialistas advirtieron que la flexibilización de los requisitos también puede implicar mayores riesgos para inversores sin experiencia, especialmente en estrategias de corto plazo.

A partir de ahora, el foco estará puesto en la implementación por parte de los brókers, que deberán adecuar sus sistemas para cumplir con los nuevos estándares y garantizar un equilibrio entre acceso y control en el mercado.