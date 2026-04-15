Los bloqueos de retiros pueden ser fallas o crisis. En casos extremos, los usuarios quedan atrapados como acreedores en procesos que pueden durar años

Los usuarios de criptomonedas confían en las exchanges como si fueran bancos, pero esa operatoria no está libre de riesgos: cuando una plataforma enfrenta problemas de liquidez, puede bloquear los retiros y dejar los fondos atrapados.

Ese bloqueo es la primera señal visible para el cliente. Las operaciones aparecen como "pendientes" durante días o directamente se rechazan sin explicación.

Aunque en general puede tener que ver con un inconveniente técnico, otras veces puede ser el reflejo de una crisis interna que impide a la empresa cubrir las salidas.

Si la situación se agrava y deriva en una quiebra, los fondos ya congelados pasan a formar parte del proceso judicial.

En ese escenario, los usuarios se convierten en acreedores comunes, sin prioridad frente a otros reclamos, y con pocas garantías de recuperar todo lo invertido.

El costo para los usuarios

El marco legal complica todavía más el panorama, ya que las criptomonedas tienen distintos criterios de clasificación según el país. En algunos se las considera activos financieros y otros bienes digitales.

Esa diferencia también impacta en el orden de prioridad de las devoluciones y deja a los usuarios sin un respaldo uniforme.

Pero los problemas no terminan ahí, las exchanges no suelen diferenciar los depósitos de los clientes de sus propios fondos, sino que se administran como un único conjunto, lo que complica cualquier reclamo en caso de crisis.

Antecedentes como los de Mt. Gox y FTX muestran que estos procesos pueden extenderse por años y terminar con devoluciones parciales.

Las causas más comunes de un bloqueo o quiebra son:

Mala gestión y uso imprudente de los fondos

Fraudes internos

Hackeos que dejan a la empresa insolvente

Medidas regulatorias que paralizan operaciones

Para los usuarios, la defensa más efectiva es la prevención. Para eso se recomienda diversificar, no concentrar todo en un solo exchange y usar billeteras propias.

Las wallets no custodiadas permiten tener control directo sobre las criptomonedas, sin depender de terceros.