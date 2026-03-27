La compañía subrayó que estos incentivos buscan premiar la velocidad, la calidad de la interacción y el cuidado en la entrega de los productos

Amazon, el gigante global de comercio electrónico, anunció una nueva fase de su programa de incentivos para el personal de logística en los Estados Unidos, con el objetivo de reconocer el desempeño excepcional de sus repartidores.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para fidelizar a su fuerza laboral en un mercado logístico altamente competitivo y asegurar que los estándares de servicio se mantengan elevados durante todo el año.

Bajo esta iniciativa, la compañía otorgará premios de u$s1.000 a aquellos conductores que logren los mayores niveles de satisfacción entre los clientes.

El programa funciona de manera integrada con la función "Thank My Driver", que permite a los usuarios de Amazon y Alexa agradecer formalmente al repartidor tras recibir un paquete.

Cuando un cliente utiliza este comando de voz o la aplicación para mostrar su gratitud, el sistema registra el cumplimiento del objetivo.

Estos premios están destinados a los conductores que acumulen la mayor cantidad de estos reconocimientos en periodos específicos, diferenciándose de las pequeñas bonificaciones diarias de u$s5 o u$s100 que la empresa suele activar de forma masiva en temporadas de alta demanda como el Prime Day o las fiestas de fin de año.

Amazon premia con u$s1.000 a repartidores que obtengan reconocimientos positivos de los usuarios

Amazon lanza premios de u$s1.000 para repartidores con estos requisitos

Para los conductores de las empresas asociadas (Delivery Service Partners) y los colaboradores independientes de Amazon Flex, estos premios representan un estímulo significativo que va más allá del salario base.

La compañía subrayó que estos incentivos no solo buscan premiar la velocidad, sino fundamentalmente la calidad de la interacción y el cuidado en la entrega de los productos.

La multinacional busca que estos reconocimientos económicos ayuden a reducir la rotación de personal, uno de los mayores desafíos operativos para su red de distribución urbana y rural.

Al poner el poder de la bonificación en manos de los suscriptores de Prime, la empresa crea un círculo de "gamificación" donde el buen trato y la eficiencia se traducen directamente en beneficios financieros para el trabajador.

Esta política se complementa con otras mejoras recientes en las condiciones laborales, como el aumento de los seguros de salud y los subsidios para combustible, consolidando un paquete de beneficios diseñado para sostener su hegemonía en la "última milla".