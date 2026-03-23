Así fue el nacimiento de Twitter y su evolución hasta convertirse en X, en un contexto de cambios, polémicas y creciente competencia. Los detalles

Jack Dorsey marcó el inicio de una nueva era en la comunicación digital hace 20 años, cuando publicó el primer mensaje en la plataforma que hoy se conoce como X.

El 21 de marzo de 2006, el emprendedor escribió su frase histórica: "just setting up my twitter" que dio origen a la red social que millones de usuarios hoy utilizan para compartir información en tiempo real.

En sus primeros años, Twitter se posicionó como un canal ágil para difundir ideas, noticias y opiniones en formato corto, características que la convirtieron rápidamente en un espacio clave para periodistas, figuras públicas y usuarios de todo el mundo.

Con el correr del tiempo, la red social amplió sus capacidades al incorporar imágenes, videos, transmisiones en vivo y nuevas funciones que reforzaron su alcance global.

Un cambio decisivo en su historia llegó con la compra por parte de Elon Musk, quien impulsó una serie de modificaciones profundas en el funcionamiento de la plataforma, además de su cambio de nombre a X.

Estas transformaciones generaron debates tanto dentro de la industria tecnológica como entre los usuarios, en un contexto en el que la compañía busca redefinir su propuesta y su lugar en el ecosistema digital.

Twitter, un hito en la era digital

Más allá de los cambios, la plataforma mantiene un rol relevante, aunque enfrenta una competencia creciente de nuevas redes sociales que buscan captar a su audiencia.

Entre las principales alternativas aparecen Bluesky y Threads, que proponen diferentes enfoques en términos de experiencia de usuario y moderación de contenidos.

La historia de la red social también está profundamente vinculada a la figura de Dorsey, quien fue clave en su desarrollo y en la construcción de su identidad inicial.

A lo largo de los años, el empresario estuvo involucrado en decisiones estratégicas y controversias que impactaron en la evolución del servicio y su influencia en la conversación pública.

El impacto de Twitter fue significativo en ámbitos políticos, sociales y culturales ya que se consolidó como una herramienta central para la difusión de información, aunque también fue cuestionada por la circulación de desinformación y episodios de acoso en línea.

En paralelo, el primer mensaje publicado por Dorsey también tuvo su recorrido en el universo digital: fue vendido como un NFT por u$s2,9 millones, aunque su valor cayó posteriormente, y reflejó la volatilidad de ese mercado.

Dos décadas después, aquel primer tuit aún es un símbolo del poder de las redes sociales y de su capacidad para transformar la comunicación a escala global.