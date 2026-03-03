La nueva aplicación de la ex Twitter ya se encuentra en versión beta para 1.000 usuarios de Apple y posee cifrado de extremo a extremo

X, la red social ex Twitter, comenzó a probar una aplicación independiente de mensajería llamada X Chat para iOS, como parte de una nueva etapa para su sistema de mensajes privados.

La compañía indicó que la versión beta se habilitó para un grupo reducido de 1.000 personas a través de la plataforma de pruebas de Apple, y que el cupo se agotó en apenas dos horas.

La prueba fue anunciada el 3 de marzo de 2026 y fue reportada por medios especializados como TechCrunch y Mezha, que destacaron el rápido interés de los usuarios.

El diseñador de producto Michael Boswell, integrante de xAI, confirmó que el equipo trabaja desde hace meses en esta app separada y pidió a los usuarios que la prueben y envíen comentarios.

La aplicación X Chat funciona como una versión renovada de los mensajes directos de X, pero en una app independiente, pensada para ofrecer una experiencia más simple y enfocada solo en las conversaciones.

La empresa comunicó que la nueva app cuenta con cifrado de extremo a extremo y con una interfaz más fluida que la sección de mensajes integrada en la aplicación principal.

X planea lanzar una app independiente de X Chat para iOS

X lanza su nueva plataforma de mensajería

La herramienta también permite sincronizar los chats con la cuenta de X y con la versión web de mensajería, lo que facilita continuar una conversación desde distintos dispositivos.

La versión beta todavía tiene algunas limitaciones, ya que por el momento no incluye la función de solicitudes de mensajes, que se encuentra en proceso de rediseño.

Los primeros usuarios que accedieron a la prueba compartieron capturas que muestran un diseño minimalista y una pantalla de inicio con fondo estrellado, con el nombre presentado en algunos casos como "xChat".

El chatbot Grok, desarrollado por xAI, respondió consultas de usuarios y anticipó que una versión para Android se lanzará "muy pronto", aunque sin una fecha confirmada.

La estrategia forma parte de un cambio impulsado por Elon Musk, que busca transformar X en una plataforma más amplia, con productos independientes y orientados a funciones específicas.

Especialistas en seguridad señalaron que, aunque la app incorpora cifrado, podría ofrecer menor protección que servicios dedicados como Signal, por lo que recomiendan cautela para conversaciones sensibles.

La fase actual de pruebas tiene como objetivo principal recopilar opiniones, detectar errores y ajustar el producto antes de una expansión más amplia de la aplicación de mensajería.