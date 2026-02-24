En un contexto local marcado por la escasez de capital, la operación representa un hito poco habitual para el ecosistema emprendedor argentino

La startup cordobesa Winclap concretó la adquisición de la plataforma estadounidense Brkaway, especializada en la gestión de creadores de contenido.

El vínculo entre ambas compañías no es nuevo. Winclap y Brkaway tienen una relación de trabajo de más de tres años, pero esta operación es un paso clave para la startup argentina en su estrategia de internacionalización y desembarcó en el mercado norteamericano.

Además, la compra representa un hecho poco común dentro del ecosistema emprendedor argentino, donde son escasas las startups que logran comprar compañías radicadas en el mercado norteamericano.

"En los últimos años, el marketing con creadores pasó de ser una táctica a convertirse en un motor central de crecimiento para las marcas. Sin embargo, escalar estas operaciones sigue siendo uno de los mayores desafíos de la industria", explicó Mariano Sáenz, cofundador y CEO de Winclap.

Qué hace Brkaway la plataforma adquirida por la startup Winclap

Brkaway está enfocada en resolver una de las principales limitaciones del sector: la falta de integración tecnológica y la dificultad de gestionar campañas con múltiples creadores.

Su plataforma logró sistematizar procesos y reducir fricciones entre marcas, agencias y los talentos digitales. Actualmente, más de 15.000 creadores utilizan la herramienta, con más de 228.000 piezas de contenido entregadas y u$s5,6 millones generados en ingresos para la comunidad.

Con esta integración, Winclap podrá no solo podrá ampliar su oferta de servicios, sino que podrá gestionar programas con un volumen mucho mayor de creadores y consolidar su estrategia de expansión en América Latina y Estados Unidos.

La compañía proyecta superar los u$s14 millones de ingresos en 2026, mientras que su unidad de contenidos apunta a alcanzar los u$s22 millones en ese mismo período.