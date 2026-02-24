La compañía busca acelerar su estrategia de movilidad autónoma y consolidar su posición en un mercado dominado por actores como Tesla y Waymo

Uber, una de las principales plataformas de transporte privado, anunció una inversión de más de u$s100 millones destinada a la construcción de estaciones de recarga rápida para su futura flota de robotaxis eléctricos.

La compañía busca acelerar su estrategia de movilidad autónoma y consolidar su posición en un mercado cada vez más competitivo, donde actores como Tesla, Waymo y empresas chinas ya avanzan con proyectos similares.

Uber invierte fortuna en estaciones de carga para sus futuros robotaxis

El plan contempla la instalación inicial de estaciones de carga de corriente directa (CC) en depósitos donde Uber realiza operaciones diarias, así como en puntos estratégicos de ciudades clave en Estados Unidos.

Las primeras ubicaciones confirmadas son el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles y Dallas, que funcionarán como centros piloto antes de expandir el modelo a otras regiones.

La iniciativa se enmarca en los preparativos de Uber para el lanzamiento de sus servicios de robotaxi en alianza con fabricantes como Volkswagen, Lucid y Nuro, con quienes desarrolla vehículos autónomos adaptados a esta infraestructura.

La compañía busca garantizar que sus unidades puedan operar de manera continua, reduciendo tiempos de inactividad y ofreciendo un servicio más eficiente.

Uber invertirá casi u$s100 este año para instalar estaciones de recarga rápida para su futura flota de robotaxis eléctricos

Además de la construcción de estaciones propias, Uber alcanzó acuerdos con operadoras de cargadores para facilitar el acceso de sus vehículos eléctricos compartidos a redes externas, ampliando así las opciones de recarga y reforzando la interoperabilidad del sistema.

De acuerdo a la firma, el objetivo es que los coches sin conductor se conviertan en uno de sus principales motores de crecimiento, con planes de ofrecer este servicio en más de diez mercados globales durante 2026.

Con esta inversión, la empresa apunta a reforzar su red de movilidad autónoma y a posicionarse como líder en la transición hacia un transporte sustentable.