El empresario tecnológico malasio Arsyan Ismail vendió el dominio AI.com por u$s70 millones y marcó un hito al concretar la mayor operación pública de compraventa de una dirección web registrada hasta ahora.

La transacción se concretó en criptomonedas y el comprador fue Kris Marszalek, cofundador y director ejecutivo de Crypto.com.

En 1993, con apenas 10 años, Arsyan Ismail compró el dominio AI.com por u$s100 usando la tarjeta de crédito de su madre: en ese entonces, los dominios eran casi desconocidos y el cargo sorprendió a la familia.

Pero el niño no tenía un plan detrás de la compra, ni sabía que 30 años después iba a explotar la inteligencia artificial: simplemente eligió esas letras porque coincidían con sus iniciales, sin imaginar que lo harían millonario.

Esta venta superó ampliamente el récord anterior de CarInsurance.com, adquirido en 2010 por u$s49,7 millones, y puso de relieve la creciente demanda de direcciones vinculadas a la IA.

El dominio fue puesto en el mercado un mes antes, en marzo de 2025, con un precio inicial de u$s100 millones.

Quién es Kris Marszalek

Con 43 años, Ismail lleva más de tres décadas en el mundo de la tecnología.

Participó en plataformas como Kawanster, Nuffnang y Friendster, y en 2013 fundó 1337 Tech.

Además, fue pionero en la adopción de Bitcoin y sigue activo en el desarrollo de blockchain y criptomonedas.

El empresario colecciona activos digitales poco comunes, como dominios premium y direcciones de correo electrónico ultracortas.

El empresario cerró la venta del dominio en abril de 2025, aunque la operación recién se hizo pública tras el lanzamiento de una nueva plataforma de IA en el sitio AI.com, a comienzos de febrero de 2026, durante el Super Bowl LX.