El gigante estadounidense Amazon decidió liberar Alexa+, su nueva versión del asistente virtual, y ofrecerla de manera gratuita en móviles y navegadores web, después de meses de pruebas y ajustes.

La compañía experimentó con la última versión de su asistente virtual, un formato más avanzado que puede sostener conversaciones y responder de forma similar a los chatbots de inteligencia artificial (IA).

Después de un período de acceso limitado, Amazon resolvió abrir la plataforma sin costo para los usuarios en los Estados Unidos, y marcó un cambio en su estrategia inicial que contemplaba un modelo pago. Hasta ahora, Alexa estaba restringida a móviles y equipos propios de Amazon.

A partir de ahora los usuarios podrán interactuar con Alexa+ desde el celular o el navegador, sin necesidad de contar con un dispositivo Echo y acceder a funciones como la posibilidad de crear listas, redactar mensajes, generar imágenes y planificar eventos, todo en un mismo entorno.

Además, Alexa+ mantiene la continuidad de las conversaciones entre distintos dispositivos, algo que facilita retomar tareas en cualquier momento. No osbtante, Amazon aclaró que existen algunas limitaciones en relación a las versiones premium que podrían llegar más adelante.

Amazon decide liberar Alexa+ para competir en un mercado dominado por asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini. También ganar usuarios y recopilar datos de uso que le permitirán ajustar el producto y definir futuros modelos de negocio.

Alexa+ vs Google Assistant: cuál elegir

Tras el anuncio de Alexa+, la discusión inevitable es cómo se posiciona frente a Google Assistant, el otro gran jugador del mercado de asistentes inteligentes. Ambos dominan el mercado de asistentes de voz, pero se orientan a públicos y usos diferentes según sus fortalezas y ecosistemas.

Alexa Plus, la versión mejorada con IA generativa de Amazon Alexa, ofrece capacidades conversacionales ampliadas, respuestas más naturales y tareas complejas como agendar citas o comprar por internet, integrándose con una amplia gama de dispositivos del ecosistema Amazon y terceros.

Mientras que Google Asstiant ofrece lenguaje natural, contexto de las conversaciones y el acceso profundo a búsquedas y servicios como Maps, Calendar y YouTube, algo que le otorga precisión y utilidad en tareas informativas y productivas.

En términos de compatibilidad de dispositivos, Alexa suele liderar con soporte para más periféricos de domótica y más habilidades desarrolladas por terceros, ofreciendo flexibilidad en hogares inteligentes con muchos gadgets.

Por su parte, Google Assistant resulta más eficiente al dar respuestas complejas o resolver preguntas que dependen de la vasta base de datos de Google Search y su conocimiento contextual.

Ambas plataformas incorporan funciones de eliminación de grabaciones y controles de privacidad, aunque las políticas y opciones de datos difieren entre Amazon y Google. La decisión entre Alexa+ y Google Assistant depende de las prioridades de uso y del ecosistema digital en el que cada usuario ya está inmerso.