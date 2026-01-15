Una vez completada la migración, la única opción disponible será solicitar el regreso a la versión clásica mediante un comando de voz

Amazon, una de las empresas más importantes del mundo, comenzó a desplegar la actualización que incorpora Alexa+ entre sus miembros Prime.

Presentada durante el CES 2026 en Las Vegas, se trata de una versión renovada de su asistente digital que promete transformar la experiencia de los usuarios con funciones más avanzadas e impulsadas por inteligencia artificial generativa.

Amazon confirma que Alexa+ llegará a los usuarios Prime

La compañía anunció que la migración se lleva a cabo de manera automática en los dispositivos vinculados a cuentas Prime, lo que significa que millones de usuarios ya están recibiendo la nueva versión sin necesidad de descargar manualmente la actualización.

Alexa+ se presenta como una edición más conversacional, capaz de comprender mejor el contexto y ofrecer respuestas multimodales, la cual integra voz, texto e incluso imágenes en la interacción cotidiana.

La transición hacia el nuevo modelo, sin embargo, no incluye un botón de rechazo previo, algo que generó cierta incomodidad entre los usuarios que preferían mantener la versión anterior.

Una vez completada la migración, la única opción disponible es solicitar el regreso a la versión clásica mediante un comando de voz, aunque Amazon detalló que la mayoría de los usuarios se beneficiará de las nuevas capacidades.

Amazon busca incluir su nuevo modelo de IA, Alexa+, entre miembros con suscripción Prime

Durante las pruebas iniciales del flamante modelo, más de un millón de personas participaron en el programa anticipado, lo que permitió a la compañía ajustar las funciones antes de su lanzamiento masivo. Entre las mejoras más destacadas se encuentran:

capacidad de realizar compras más inteligentes

gestionar tareas complejas

ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en hábitos de uso

La integración con Prime es un paso clave para Amazon, ya que busca consolidar su ecosistema de servicios en torno a una experiencia más fluida y conectada.

Con Alexa+, los usuarios pueden acceder a funciones exclusivas que van desde la organización de agendas hasta la gestión de dispositivos inteligentes en el hogar, todo con un nivel de naturalidad superior en la interacción.

Analistas del sector señalan que esta actualización coloca a Amazon en una posición competitiva frente a otros asistentes digitales como Google Assistant y Apple Siri, que también han comenzado a incorporar modelos de inteligencia artificial más avanzados.

La diferencia, destacan, es que Amazon apuesta por una integración directa con su base de suscriptores Prime, algo que garantiza un alcance inmediato y masivo.