Mercado Libre, el gigante regional de eCommerce, decidió no continuar como patrocinador del equipo Alpine en la Fórmula 1 en este 2026.

De esta manera, tampoco acompañará al piloto argentino Franco Colapinto en su primera temporada completa en la categoría, una noticia que generó sorpresa entre los fanáticos locales.

La ausencia de la empresa de comercio electrónico se hizo evidente durante la presentación oficial del nuevo monoplaza A526, realizada en un evento exclusivo a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona.

Allí, Alpine mostró el auto que será conducido por Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026, pero los seguidores notaron rápidamente que la indumentaria y el vehículo carecían del logo de Mercado Libre, que estuvo presente en años anteriores.

La compañía se mantuvo como un socio clave en el desembarco de Colapinto en la Fórmula 1, apoyándolo en su paso por Williams y luego en su llegada a Alpine.

Sin embargo, para esta nueva etapa la firma optó por no renovar su vínculo, una decisión que responde a un cambio en su estrategia de marketing y patrocinio deportivo.

Según trascendió, Mercado Libre busca concentrar sus esfuerzos en iniciativas vinculadas al comercio electrónico y deportes como el fútbol.

En relación a esto último, la empresa selló una alianza para ser sponsor de la Liga Profesional de Fútbol en 2026, tras acordar con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a finales del año pasado.

De esta manera, la compañía de eCommerce deja de lado su presencia en la máxima categoría del automovilismo.

La salida de Mercado Libre abre interrogantes sobre el futuro de los patrocinios argentinos en la Fórmula 1, especialmente en torno a Colapinto, quien se convirtió en el primer piloto nacional en décadas en tener un asiento titular en la categoría.

El A526 de Alpine, con un diseño renovado en azul eléctrico y detalles en rosa en el halo, será el vehículo con el que Colapinto intentará consolidarse en la élite del automovilismo mundial.

La escudería francesa apostó por un lanzamiento impactante, pero, en esta oportunidad, con la ausencia de Mercado Libre en la lista de sponsors oficiales.