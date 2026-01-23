La compañía de tecnología lanzó su última campaña que busca ayudar a sus usuarios a renovar la tecnología de su hogar. Los detalles

Samsung presentó los Bespoke AI Days, una campaña especial de promociones pensada para quienes buscan renovar su hogar con tecnología inteligente.

La iniciativa incluye descuentos en productos seleccionados, cuotas sin interés y distintas opciones de financiamiento, con el objetivo de facilitar el acceso a electrodomésticos y dispositivos conectados.

La propuesta llega en un contexto en el que muchos consumidores evalúan actualizar sus equipos domésticos y sumar soluciones basadas en IA, que aportan mayor eficiencia, conectividad y comodidad en el día a día.

Los Bespoke AI Days forman parte de una acción comercial de Samsung que reúne beneficios exclusivos, rebajas y facilidades de pago para la compra de productos destinados al hogar.

El foco está puesto en el ecosistema Bespoke y en dispositivos que integran funciones inteligentes, conectividad y diseño, tanto en electrodomésticos como en pantallas y otros equipos tecnológicos.

Para acceder a las diferentes promociones que ofrece el Bespoke AI Days, los usuarios pueden:

ingresar a la tienda online de Samsung Argentina y recorrer las secciones dedicadas a la campaña

consultar las promociones disponibles en tiendas físicas y retailers oficiales.

verificar las condiciones de financiación y las tarjetas habilitadas para cuotas sin interés

comparar modelos y elegir las opciones que mejor se adapten a las necesidades de su hogar

Qué productos participan de la campaña

Durante el período promocional, que finaliza el 23 de enero, la compañía ofrece descuentos en una selección de productos, que varían según el modelo y el canal de venta. Entre los equipos alcanzados por la campaña se destacan:

Heladeras inteligentes con diseño modular y funciones conectadas.

Lavarropas y secarropas con tecnologías orientadas al ahorro de energía y un mejor desempeño.

Televisores y pantallas con inteligencia artificial integrada y mejoras en calidad de imagen.

Pequeños electrodomésticos y accesorios para el hogar inteligente.

Las rebajas pueden representar una diferencia significativa respecto de los precios habituales, dependiendo del producto y del punto de venta.

Uno de los principales atractivos de los Bespoke AI Days es la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, una alternativa que permite distribuir el costo de productos de mayor valor sin recargos financieros.

Esta opción resulta clave para quienes planean renovar varios equipos del hogar o acceder a tecnología de gama alta con mayor previsibilidad en el presupuesto mensual.

Además, la campaña puede incluir beneficios adicionales con tarjetas de crédito seleccionadas, promociones con bancos adheridos y bonificaciones a través de determinados medios de pago digitales.

Con esta iniciativa, Samsung busca impulsar la adopción de tecnología inteligente en los hogares, combinando innovación, diseño y facilidades de compra.