El principal conglomerado urbano del país sufrió un fuerte corte de luz que afectó a más de 500.000 hogares. Cómo reclamar ante las autoridades

Este jueves se registró un apagón masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La mayoría de los barrios de Capital Federal y las zonas norte y sur del Conurbano fueron las zonas más afectadas.

Las distribuidoras Edenor y Edesur no dieron detalles sobre la cantidad total de afectados, en tanto que la página del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) presentaba demoras en la carga. Pero se estima que fueron afectados más de 500.000 hogares.

Corte de Luz: cómo reclamar a Edesur y Edenor

En caso de cortes prolongados o reiterados, los usuarios pueden reclamar ante el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre las fallas en el suministro. Esto se puede realizar mediante WhatsApp a los siguientes números:

Edesur: +54 9 11 6187-6995

Edenor :+54 9 11 3900-0000

En ambos casos, hay que seguir los pasos propuestos por el chatbot, que incluirán ingresar el número de cliente, que suele estar en la esquina superior derecha de la factura.

Una vez que se cuente con estos datos, es posible utilizar los datos en ChatGPT para que ayude a realizar el reclamo ante el ENRE y conseguir que accione contra la prestadora del servicio y hasta recibir una compensación económica que se descontará del abono mensual.

Para eso, hay que abrir el chat que se tiene con la prestadora y apretar el botón de los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha. Luego, hay que pulsar las opciones Más y Exportar chat.

Se debe reclamar ante la prestadora para obtener los números de reclamo

Una vez bajado el archivo, se puede compartir por mail y enviarlo a una cuenta propia. De esta forma, es posible bajar el archivo zip en la PC, que a su vez tiene un fichero de texto plano TXT.

Luego, hay que ir a chatgpt.com y presionar el botón simbolizado con un signo de sumar. Se puede seleccionar directamente el archivo ZIP correspondiente, sin descomprimirlo.

Para sorpresa de muchos usuarios, ChatGPT ya recomienda qué hacer con los datos. Por ejemplo, se puede pedir que redacte una presentación formal ante el ENRE, detallando los números de reclamo.

Con ChatGPT se puede elaborar un reclamo

El sistema devolverá un escrito que puede servir de base como reclamo ante la oficina del ENRE. Como en todo contenido generado por IA, conviene revisar si cuenta con los requisitos de presentación exigidos por el ente ante el cual se presente.

La ola de calor agrava la situación

El corte de suministro coincidió con una jornada de temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por máximas cercanas a los 33°C, con sensaciones térmicas aún más elevs: 36°