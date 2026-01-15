Los precios varían ampliamente según la potencia, el tipo de combustible y la marca, con valores que van desde los $300.000 hasta superar los $800.000

En medio de un verano marcado por los cortes de luz y la creciente demanda de alternativas energéticas, los generadores eléctricos se convirtieron en uno de los productos más buscados en Mercado Libre Argentina.

Los precios varían ampliamente según la potencia, el tipo de combustible y la marca, con valores que van desde los $300.000 hasta superar los $800.000.

Cuánto cuesta un generador eléctrico en Mercado Libre

Los modelos más accesibles corresponden a equipos portátiles de baja potencia, pensados para uso doméstico o emergencias puntuales.

En este segmento se destacan opciones como el Pektra de 2.2kVA a nafta, que se ofrece en torno a los $306.000, y el Oryx de 2500W, cuyo precio ronda los $354.000.

Estos dispositivos permiten mantener en funcionamiento electrodomésticos básicos durante un corte de energía, como:

Heladeras

Luces

Cargadores de celulares

En la gama media aparecen equipos con mayor capacidad y autonomía, capaces de abastecer hogares completos o pequeños comercios.

El Omaha EP 3500 Max, por ejemplo, se ubica cerca de los $400.000, mientras que otros modelos de marcas reconocidas como Philco o Hyundai superan los $550.000.

Estos generadores suelen ser elegidos por familias que necesitan garantizar un suministro estable en zonas donde los cortes de luz son frecuentes.

La demanda por generadores eléctricos se disparó en los últimos años por los cortes de luz

Por encima de los $600.000 se encuentran los grupos electrógenos de mayor potencia, diseñados para usos más exigentes, como oficinas, talleres o emprendimientos gastronómicos.

Estos equipos ofrecen mayor autonomía, sistemas de arranque automático y motores más robustos, algo que los convierte en una inversión de largo plazo, tales como el Generador Pektra 5.5kva o ek Grupo Electrogeno Generador Inverter 8.0kw con ruedas de Lusqtoff.

El interés por los generadores eléctricos creció de manera sostenida en la Argentina. La combinación de altas temperaturas y fallas en el sistema eléctrico impulsó la demanda, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En este contexto, Mercado Libre se consolidó como el principal canal de compra, gracias a la posibilidad de comparar precios, acceder a promociones y financiar en cuotas.

La elección de un generador depende de múltiples factores: desde el tamaño del ambiente que se busca abastecer hasta el tipo de combustible preferido, ya sea nafta, diésel o incluso modelos híbridos.

Sin embargo, el denominador común es la necesidad de contar con una fuente de energía confiable en un país donde los cortes de luz se volvieron parte de la rutina estival.