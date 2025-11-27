Este cambio responde a una actualización en las políticas de la plataforma perteneciente a la firma y se concretará el próximo 15 de enero de 2026

Microsoft, el gigante global de software, anunció que su asistente de inteligencia artificial (IA) Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp.

El cambio responde a una actualización en las políticas de la plataforma perteneciente a Meta y se concretará el próximo 15 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, quedarán prohibidos en WhatsApp todos los "chatbots" de terceros basados en grandes modelos de lenguaje (LLM), como Copilot.

De este modo, solo seguirá funcionando, como chatbot oficial de la plataforma, su propia herramienta, la IA de Meta, Meta AI.

¿Qué cambia para los usuarios?

Los usuarios podrán seguir usando Copilot, pero fuera de WhatsApp, a través de la app móvil de Copilot, la versión web, o desde Windows.

Microsoft recomienda que quienes deseen conservar sus conversaciones exporten su historial de chat desde WhatsApp antes del 15 de enero.

Meta elimina Copilot y otros asistentes de IA de WhatsApp para privilegiar a su propio modelo, Meta AI

Ya que dichas conversaciones no pueden migrarse automáticamente a otras versiones de Copilot, aunque hasta esa fecha, la integración funcionará con normalidad.

Copilot había sido sumado a WhatsApp a fines de 2024, como una opción adicional al propio Meta AI, con el objetivo de ofrecer a los usuarios un asistente de IA para consultas o generación de contenidos de forma conversacional.

Sin embargo, con la reciente revisión de las políticas de la plataforma, Microsoft y otras empresas que ofrecían "chatbots" de IA genérica, como ChatGPT, de OpenAI, se vieron forzadas a discontinuar su integración.

Al prohibir los chatbots de terceros mediante su WhatsApp Business API, Meta limita el acceso directo de grandes asistentes de IA externos.

Para los usuarios, significa una migración a plataformas más controladas por los desarrolladores originales de los asistentes de IA, en este caso, Microsoft, lo que podría afectar la integración fluida que ofrecía la experiencia desde WhatsApp.