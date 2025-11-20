La aplicación de Meta actualiza revive la función que permite mostrar cual es el estado de los usuarios dentro de la aplicación. Los detalles

WhatsApp, la app de mensajería más usada del mundo, anunció el regreso renovado de "Info", una de las primeras funciones históricas de la plataforma de mensajería.

La app de Meta detalló que la funcionalidad vuelve con un diseño más visible, dinámico y pensado para reflejar el estado o disponibilidad de los usuarios de forma sencilla.

La función "Info" fue una de las primeras herramientas para detallar lo que un usuario realiza, incluso antes de que existieran los mensajes seguros y privados.

Con esta actualización, la app recupera la función y la ubica nuevamente en primer plano, con un diseño que facilita encontrarla, editarla y usarla.

La función está diseñada para esos momentos en los que un usuario puede estar disponible un minuto y ocupado al siguiente.

Mediante un emoji y una breve frase, permite indicar por qué no puede responder o sobre qué temas sí está dispuesto a conversar.

Cómo usar la función actualizada de WhatsApp

La nueva sección se muestra de manera destacada en la parte superior de los chats individuales y también en el perfil de cada usuario. Además, ofrece la posibilidad de tocar la "Info" de otra persona para responderle directamente desde ese espacio.

La información expira luego de 24 horas, aunque es posible modificar ese plazo para que desaparezca antes o se ma