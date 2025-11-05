La consola gamer es la protagonista del evento digital más importante de la Argentina, con precios que comienzan desde $853.565. Los detalles

ElCyberMonday 2025 volvió a impulsar el consumo online en la Argentina, especialmente en las categorías de tecnología y electrodomésticos, que se ubicaron entre las más buscadas por los usuarios.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) detallaron que el interés por el evento se concentró en:

Buenos Aires

CABA

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

San Miguel de Tucumán

Por otro lado, según los datos de la consultora Ecosur, los precios de productos electrónicos registraron una caída promedio de 1,7% respecto a semanas previas, aunque algunos artículos mostraron rebajas de hasta 64% debido a acuerdos comerciales y promociones bancarias.

Dentro de ese escenario, la PlayStation 5 se posiciona como una de las grandes protagonistas del evento.

El interés por la consola de Sony se sostiene por la demanda acumulada, el recambio hacia versiones slim y la disponibilidad de packs que incluyen juegos o accesorios.

En promedio, las ofertas muestran un descenso general de 0,7% en el precio de la PS5, aunque existen mejores oportunidades en determinados comercios.

PlayStation 5: precios y modelos disponibles

PlayStation 5 Standard Slim (CFI-20)

Durante el CyberMonday se puede conseguir el electrodoméstico a $1.499.999, con un 6% de descuento directo. Además, algunos comercios ofrecen 20% adicional por pago al contado y financiación en hasta 9 cuotas sin interés.

PlayStation 5 Edición Digital Slim (importada):

Para quienes buscan alternativas a través de canales internacionales, la versión Digital puede encontrarse a $853.565, es decir, 49% menos que su valor de referencia en el mercado local.

Esta alternativa suele ser elegida por usuarios con experiencia en compras en el exterior, aunque requiere tener en cuenta plazos de entrega más largos, posibles costos aduaneros y diferencias en garantías.

PS5 Slim Digital + 2 juegos:

Este combo se posiciona como uno de los más buscados por los fanáticos. Está disponible a $999.999, con una rebaja de 28%, ideal para quienes buscan ingresar de lleno al ecosistema gamer sin tener que comprar títulos por separado.

PS5 Standard Bundle (GT7 + Astrobot):

Otra opción destacada es el pack que incluye los juegos Gran Turismo 7 y Astrobot, con un precio de $1.458.499 y un descuento de 3% respecto a su valor habitual.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico indicaron que si bien el CyberMonday ofrece descuentos, no todas las rebajas son homogé