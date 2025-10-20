Entre los títulos disponibles se encuentran grandes clásicos como "El Padrino", "Forrest Gump" y series populares como "Sex and the City"

Mercado Libre, el unicornio de comercio electrónico, amplió su ecosistema digital con una propuesta que sorprende a muchos usuarios: la posibilidad de ver películas y series de forma gratuita a través de su plataforma de streaming, Mercado Play.

Este servicio, disponible desde mediados de 2023 y consolidado en 2025, permite acceder a un extenso catálogo de contenidos sin necesidad de pagar suscripciones ni realizar compras dentro del sitio.

La iniciativa busca posicionar a Mercado Libre como un actor con su propia oferta en la industria del entretenimiento digital, dada su masiva base de usuarios en América Latina. La plataforma busca competir con plataformas como:

Netflix

Amazon Prime

Disney+

Max

Mercado Play está integrado dentro de la aplicación principal de Mercado Libre, pero también puede descargarse como app independiente en computadoras, Smart TV y dispositivos móviles.

Cómo ver películas y series gratis en Mercado Libre

Para acceder, solo se necesita tener una cuenta activa en Mercado Libre e iniciar sesión. Una vez dentro, los usuarios pueden explorar miles de títulos en géneros como:

Acción

Comedia

Drama

Terror

Anime

Documentales

El modelo de negocio se basa en publicidad: los contenidos se ofrecen sin costo, pero incluyen tandas comerciales breves que permiten sostener el servicio.

Mercado Play es la plataforma de streaming propia de Mercado Libre, que busca competir con Netflix

Entre los títulos disponibles se encuentran clásicos como "El Padrino", "Forrest Gump" y series populares como "Sex and the City", además de producciones latinoamericanas y estrenos recientes.

La plataforma se actualiza semanalmente con nuevos contenidos, y ofrece recomendaciones personalizadas según el historial de visualización.

A diferencia de otros servicios de streaming, no requiere tarjeta de crédito ni datos de pago, algo que la convierte en una opción accesible para millones de usuarios en la región.

Mercado Play también incorpora funciones de seguridad y privacidad, con el fin de garantizar que los datos personales estén protegidos durante la navegación.

La experiencia está optimizada para televisores inteligentes, con compatibilidad en tiendas como Google Play, Samsung App Store y LG Content Store.