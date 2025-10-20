Máquinas que reescriben su código, se autoevalúan y conservan sus versiones más eficientes redefinen el desarrollo de la IA moderna

La Inteligencia Artificial (IA) se supera a si misma cada díay ahora presenta una nueva evolución con el desarrollo de sistemas capaces de mejorarse a sí mismos sin intervención humana directa.

Esta evolución representa un avance técnico que redefine los límites del aprendizaje automático y plantea nuevas preguntas sobre el futuro de la tecnología y su relación con la sociedad.

Una de las innovaciones más recientes en este sentido viene del MIT, donde investigadores crearon SEAL, una técnica que permite a los modelos de lenguaje adaptarse por sí mismos.

Este sistema permite que un modelo de lenguaje genere sus propios datos de entrenamiento y se autoajuste sin necesidad de supervisión humana.

En lugar de depender del tradicional "fine tuning" (ajueste específico) realizado por expertos, SEAL se convierte en su propio entrenador.

Otro desarrollo que llamó la atención de la comunidad científica son las llamadas máquinas Darwin-Gödel.

Qué hay detrás de la IA que evoluciona sola

Estas inteligencias artificiales no solo aprenden de sus errores, sino que también reescriben su propio código para mejorar su funcionamiento.

Este tipo de IA se caracteriza por su capacidad de modificar su propia estructura interna con el objetivo de evolucionar de manera autónoma.

Se trata de sistemas que aprenden de los datos y también desarrollan mecanismos para aprender a aprender, algo que los convierte en ejemplos avanzados de metaaprendizaje.

A partir de la combinación de algoritmos evolutivos y modelos de lenguaje, estas máquinas pueden generar múltiples versiones de sí mismas, evaluar su rendimiento y conservar únicamente aquellas que resultan más eficientes.

El proceso recuerda a una forma de selección natural aplicada al entorno digital, donde la optimización se produce por ensayo, error y adaptación continua.

A pesar de que algunos comentarios en redes sociales calificaron estos avances como "aterradores", los expertos insisten en que no hay motivos para alarmarse, ya que detrás de estas tecnologías hay procesos altamente especializados.