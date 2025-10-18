El regulador suizo Gespa acusó a la FIFA de ofrecer competiciones y recompensas con NFT que podrían considerarse apuestas no registradas. Los detalles

Gespa, la autoridad suiza de juegos de azar, presentó una denuncia penal contra la FIFA por su colección oficial de NFT vinculada a competiciones deportivas internacionales y sorteos digitales.

El regulador sostiene que las recompensas obtenidas mediante desafíos y airdrops en la plataforma de la FIFA podrían considerarse apuestas encubiertas o loterías no registradas ante las autoridades suizas.

Aun así, Gespa aclaró que su denuncia no es vinculante y que no liderará un caso judicial por cuenta propia, aunque ofreció cooperar con fiscales si se inicia un proceso penal.

NFT, fútbol y una denuncia de apuestas encubiertas

El vínculo entre el fútbol y los NFT se ha fortalecido en los últimos años, pero ahora la FIFA enfrenta cuestionamientos legales por sus coleccionables digitales ofrecidos al público desde sus plataformas oficiales.

Según Gespa, las operaciones de la FIFA podrían constituir "juegos de azar no registrados", lo que pondría al máximo organismo del fútbol mundial bajo posible investigación penal en Suiza por violar la legislación vigente.

La autoridad alegó que los usuarios no compran directamente productos, sino que participan en desafíos o esperan airdrops, con la esperanza de recibir activos que poseen valor monetario en mercados secundarios.

En la denuncia presentada, Gespa indicó que "se ofrecen varias competiciones relacionadas con [NFT] coleccionables [en las plataformas de la FIFA]… la participación en las competiciones solo es posible a cambio de una apuesta monetaria".

La presentación añade que los beneficios monetarios por ganar equivalen a premios de loterías o apuestas deportivas, según la interpretación de la ley de juegos de azar suiza, que regula estrictamente este tipo de actividades digitales.

Esta situación genera preocupación entre reguladores europeos que observan con atención el creciente entrecruzamiento entre entretenimiento deportivo, blockchain y mecanismos de monetización basados en la especulación digital.

De Algorand a Avalanche: el giro que complicó a la FIFA

La controversia surgió luego de que la FIFA migrara su infraestructura de NFT hacia la blockchain Avalanche, reemplazando a Algorand, lo que generó mayor actividad y nuevas mecánicas de distribución similares a loterías o sorteos digitales.

Gespa asegura que solo descubrió la plataforma de NFT de la FIFA este mes, y que hasta entonces desconocía los desafíos o airdrops que otorgaban activos con potencial valor económico a los participantes del ecosistema digital.

Aunque no está claro qué motivó la denuncia, la rapidez del organismo en actuar indica un alto nivel de preocupación respecto a la legalidad de las actividades realizadas en la blockchain por el ente deportivo internacional.

El documento presentado tiene apenas una página, pero establece que las fuerzas del orden suizas tienen jurisdicción para determinar si las ofertas de la FIFA infringen la ley de apuestas vigente en el país.

Gespa afirmó que no adoptará una posición definitiva sobre el caso, aunque ofreció colaborar con las autoridades en futuras investigaciones o procedimientos judiciales relacionados con el uso de NFT en plataformas deportivas.

El regulador se negó a divulgar más detalles, lo que sugiere que podría buscar una resolución no litigiosa, mientras la FIFA podría modificar su sistema de recompensas digitales para evitar sanciones legales.

Por ahora, a la comunidad cripto y deportiva le espera observar con atención si las autoridades suizas decidirán avanzar en una investigación formal contra la FIFA por sus actividades on-chain.