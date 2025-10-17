El nuevo diseño incluye un reproductor de video completamente renovado, con íconos actualizados, controles más intuitivos y una estética más limpia

YouTube, la app insignia de videos en internet, presentó oficialmente una nueva interfaz con un rediseño integral de su aplicación, en uno de los cambios más significativos en la plataforma desde su lanzamiento.

El nuevo diseño incluye un reproductor de video completamente renovado, con íconos actualizados, controles más intuitivos y una estética más limpia que la anterior.

Según Google, dueña de la plataforma, el objetivo es ofrecer una experiencia de usuario más inmersiva, que permita concentrarse en el contenido sin distracciones visuales innecesarias.

YouTube rediseña su reproductor y cambia la forma de mirar videos

La actualización, que comenzó a desplegarse en dispositivos Android, iOS, televisores inteligentes y navegadores web, también incorpora mejoras en la navegación y nuevas opciones de interacción. Entre ellas se destacan:

Respuestas encadenadas en los comentarios

Animaciones personalizadas en los controles del reproductor

Disposición más fluida de los elementos visuales

Entre las áreas más renovadas, aparece la navegación mediante gestos y los accesos directos para guardar y administrar videos.

El gesto de doble toque para avanzar o retroceder evolucionó para ofrecer una experiencia menos intrusiva, que evita bloquear la vista del contenido y permitiendo que la transición sea más fluida y visualmente agradable.

YouTube rediseña su aplicación e incluye nuevas facetas más intuitivas para los usuarios

Las transiciones también se modernizaron en la versión móvil, con animaciones más suaves que optimizan el paso entre diferentes secciones y pestañas.

Estas funciones buscan facilitar el diálogo entre usuarios y creadores, y reforzar el sentido de comunidad dentro de la plataforma.

YouTube llevaba más de ocho años sin modificar su reproductor de video, y aún más tiempo sin actualizar partes clave de su interfaz.

El rediseño responde a una necesidad de evolución frente a la competencia creciente en el mercado del entretenimiento digital, y se inscribe en una estrategia más amplia de Google para integrar herramientas de inteligencia artificial en la creación de contenidos como Shorts, podcasts y videos generativos.