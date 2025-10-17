El anuncio, realizado el 16 de octubre, confirma la intención de la compañía de involucrarse activamente en la toma de decisiones del equipo

Tether, el emisor de la stablecoin USDT y segundo mayor accionista de la Juventus FC, dio un nuevo paso en su estrategia de expansión institucional al nominar oficialmente a dos representantes para integrar la Junta Directiva del club italiano.

El anuncio, realizado el 16 de octubre, confirma la intención de la compañía de involucrarse activamente en la toma de decisiones del equipo, uno de los más importantes de Europa.

Tether presenta sus candidatos para la Junta Directiva de Juventus

Entre los candidatos propuestos se encuentra Zachary Lyons, actual subdirector de inversiones (CIO) de Tether, y Francesco Garino, un ortodoncista y reconocido seguidor de la Juventus.

La nominación de Lyons responde al interés de Tether por aportar una visión financiera y tecnológica al gobierno del club, en línea con su apuesta por integrar blockchain y activos digitales en el ecosistema deportivo.

Por su parte, Garino representa el vínculo emocional y comunitario con la hinchada, lo que refuerza el compromiso de la empresa con la transparencia y la participación de los aficionados.

Ambos perfiles fueron presentados como parte de una estrategia que busca modernizar la gestión de Juventus sin perder de vista su tradición futbolística.

Este movimiento consolida la alianza entre Tether y Juventus, que comenzó con acuerdos de patrocinio y presencia institucional, y ahora se proyecta hacia una influencia directa en la conducción del club.

Según voceros de la empresa, la intención es contribuir al desarrollo sostenible de la institución, explorar nuevas fuentes de financiamiento y posicionar a Juventus como un referente en la adopción de innovaciones emergentes dentro del deporte de élite.

La propuesta será evaluada por el resto de los miembros de la Junta en las próximas semanas, y se espera que la incorporación se formalice antes de fin de año.

Tether realiza donación al código abierto de Bitcoin

En paralelo, la empresa anunció una donación de u$s250.000 a OpenSats, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar proyectos de código abierto vinculados al ecosistema de Bitcoin. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo descentralizado y promover:

La libertad financiera

La resistencia a la censura

La sostenibilidad técnica de la red Bitcoin

OpenSats canaliza recursos hacia desarrolladores, investigadores y educadores que trabajan en herramientas fundamentales para el protocolo de Bitcoin, que incluyen mejoras en seguridad, privacidad y escalabilidad.

La donación se inscribe en una estrategia más amplia de Tether para posicionarse como actor relevante en el desarrollo de tecnologías abiertas, más allá de su rol como emisor de la stablecoin más utilizada del mercado.

Según voceros de la empresa, el aporte busca "empoderar a quienes construyen sobre Bitcoin sin comprometer su autonomía", y responde a una visión de largo plazo sobre la evolución del dinero digital y la soberanía tecnológica