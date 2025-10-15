El hito se conoció tras viralizarse un video que muestra a un paciente utilizando el chip para comunicarse y controlar dispositivos con la mente

Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk, confirmó que más de 10.000 personas ya se inscribieron a su programa de implantes cerebrales.

El hito se conoció luego de que se viralizara un video que muestra a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) utilizando el chip para comunicarse y controlar dispositivos con la mente.

El video, difundido por la propia compañía, generó un fuerte impacto en redes sociales y medios, al mostrar cómo la interfaz cerebro-computadora permite recuperar funciones básicas en personas con parálisis severa.

Nick Wray es el protagonista del video viral que impulsó el reciente aumento de inscripciones al programa de implantes cerebrales de la empresa.

Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Wray fue uno de los primeros pacientes en recibir el chip cerebral desarrollado por la empresa de Musk, y su caso se convirtió en un símbolo del potencial transformador de esta tecnología.

En las imágenes, Wray dirige con precisión el brazo mecánico para comer de un plato. "Voy a poder hablar con mis manos otra vez", comenta entre risas mientras el brazo ajustaba el movimiento con una naturalidad que parecía imposible hace apenas unos años.

Neuralink, de Elon Musk, ya cuenta con más de 10000 inscriptos para implantarse sus chips cerebrales

Neuralink supera los 10.000 inscriptos: cómo funciona el implante cerebral

El dispositivo, conocido como N1, se implanta bajo el cráneo y utiliza hilos ultrafinos para registrar señales neuronales.

El objetivo de Neuralink es lograr una "simbiosis con la inteligencia artificial", aunque en esta etapa el foco está puesto en mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Hasta el momento, 12 personas ya recibieron el implante en el marco de ensayos clínicos, y los resultados iniciales fueron prometedores. Únicamente a través del pensamiento, algunos pacientes lograron:

escribir

jugar ajedrez

navegar por internet

La lista de espera para acceder al chip creció exponencialmente tras la viralización del caso, y Neuralink habilitó un "Registro de Pacientes" en su sitio web para canalizar las solicitudes.

La empresa también anunció planes de expansión hacia Europa, donde busca iniciar ensayos clínicos en colaboración con centros médicos especializados.

Aunque el proyecto aún enfrenta desafíos regulatorios y éticos, el interés global por la tecnología sugiere que los implantes cerebrales se convertirían en una herramienta clave para la rehabilitación neurológica en los próximos años.