La consola de videojuegos ya se encuentra disponible en Mercado Libre, Fravega y Oncity. Cuál es su precio sugerido y qué juegos incluye

Nintendo confirmó oficialmente el precio de la Switch 2 en la Argentina y, de este modo, que marcó el debut en el mercado local de su nueva consola portátil.

La plataforma ya se encuentra disponible en varios mercados internacionales desde junio y, desde el 10 de octubre, se encuentra disponible en:

Mercado Libre, la Tienda oficial Nintendo

Fravega

OnCity

El precio sugerido es de $1.499.999 y el paquete incluye la consola Nintendo Switch 2 y el juego Mario Kart World.

Antes, los usuarios argentinos sólo podían acceder a la consola mediante importación directa o a través de la modalidad de compra internacional en Mercado Libre.

Con su llegada oficial al país, Nintendo busca formalizar su presencia en el mercado argentino y ofrecer garantía y soporte directo, algo que no estaba disponible para los compradores anteriores.

"En octubre llega el paquete de Nintendo Switch Modelo OLED + Super Mario Bros. Wonder + una suscripción individual de 3 meses a Nintendo Switch Online, a un precio sugerido de u$s999.999", mencionó Nintendo.

Nintendo Switch 2 llega a la Argentina

La Nintendo Switch OLED, lanzada en 2021, mantiene la potencia del modelo original de 2017, pero incluye una pantalla más grande de 7 pulgadas, con mejor contraste y color.

Además incorpora una pantalla Full HD de 7,9 pulgadas, un procesador más potente, mayor almacenamiento interno y Joy-Con rediseñados, entre otras mejoras técnicas que prometen una experiencia de juego más fluida.

En la versión argentina de la tienda digital Nintendo eShop ya pueden encontrarse varios títulos compatibles con la nueva consola, entre ellos:

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

Super Mario Party: Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Drag & Drive

EA SPORTS FC 26

Por otro lado, la compañía adelantó que en los próximos meses llegarán nuevos juegos exclusivos para la Switch 2:

Leyendas Pokémon: Z-A

Kirby Air Riders

Metroid Prime 4 Beyond

Con esta nueva etapa, Nintendo refuerza su apuesta por el mercado argentino y latinoamericano, al ofrecer precios locales, soporte oficial y presencia en tiendas nacionales.

El lanzamiento también marca un paso importante para la compañía en su estrategia de ampliar su base de usuarios fuera de los principales mercados de los Estados Unidos, Japón y Europa.