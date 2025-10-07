La nueva función permite escanear documentos, desde facturas hasta comprobantes de pago, y enviarlos como PDF sin usar otras aplicaciones. Cómo acceder
07.10.2025 • 08:59hs • TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: cómo enviar facturas y comprobantes en PDF
WhatsApp lanzó una función muy esperada por muchos usuarios: la posibilidad de escanear documentos y enviarlos como archivos con formato PDF, sin usar otras aplicaciones externas.
Esta nueva herramienta, que aprovecha la cámara del teléfono celular y la usa como escáner, está disponible hace algunos meses en iOS (iPhone), pero la novedad es que ya llegó a los dispositivos Android: primero a los de gama alta y, de forma gradual, al resto.
Pese a que parezca una mejora menor, puede hacer una diferencia en el día a día, incluso en lo que respecta a la economía personal. Esto, a partir de que permite digitalizar cualquier papel.
Y aunque a día de hoy la mayoría de los trámites, pagos y gestiones se hacen desde el celular, tener la opción de escanear una factura, un recibo o un comprobante puede ser clave.
Esto, sumado al hecho de que no hace falta instalar, como ocurría anteriormente, otras apps, en algunos casos de dudosa procedencia, sin saber si son seguras o no.
Cómo escanear documentos en WhatsApp para enviarlos como PDF
Activar la función en WhatsApp requiere de un paso a paso sencillo, aunque está un poco escondida dentro del menú de adjuntos.
Estos son los pasos para activarla:
- Primero, hay que abrir la conversación donde se quiere enviar el documento.
- Luego, tocar el ícono del clip (o "adjuntar") y elegir la opción "Documento".
- En la parte inferior del menú aparecerá la nueva alternativa "Escanear documento", que abre la cámara del teléfono en modo escáner.
Desde ahí, el usuario puede elegir entre modo automático o manual. En el primero, la app detectará el papel y capturará la imagen cuando el encuadre es correcto; en el segundo, el usuario tomará la foto de forma manual.
Una vez hecho el escaneo, WhatsApp mostrará una vista previa del documento. También permitirá ajustar bordes, aplicar filtros o rotar la imagen antes de generar el PDF final. A su vez, se puede agregar un comentario o descripción antes de enviarlo.
Tras darle clic al 'botón verde', el destinatario recibirá el archivo en formato PDF, listo para abrir o guardar en su teléfono celular.