El nuevo modelo combina cuatro motores eléctricos, chasis de aluminio reciclado y una base más baja que cualquier Ferrari anterior

Ferrari presentó oficialmente durante el Ferrari Market Capital Day 2025, la base tecnológica de su primer modelo 100% eléctrico, el Ferrari Elettrica, que será lanzado en 2026.

Aunque el diseño final del vehículo permanece en secreto y será develado por etapas, la compañía mostró los componentes esenciales que definirán al Ferrari Elettrica: batería, chasis y sistema de propulsión.

El Elettrica se construye sobre una plataforma de aluminio reciclado, algo que no solo refuerza el compromiso de la marca con la sostenibilidad, sino que también permite una integración estructural de la batería.

Esta innovación técnica logra un centro de gravedad 80 milímetros más bajo que cualquier Ferrari con motor a combustión, algo que mejora significativamente la estabilidad y el comportamiento dinámico del vehículo.

Además, el sistema de propulsión incluye cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, capaces de generar más de 1.000 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos.

La batería, alojada directamente en el chasis, elimina la necesidad de componentes tradicionales como pistones, bielas o cigüeñales, algo que marca una ruptura con los icónicos motores V6, V8 y V12 que definieron a Ferrari durante décadas.

Ferrari se reinventa: lujo y potencia sin combustión

La decisión de Ferrari responde a una evolución inevitable en la industria automotriz, donde incluso las marcas más emblemáticas se están adaptando a las exigencias de eficiencia energética y reducción de emisiones.

El Ferrari Elettrica también inaugura una nueva estrategia de motorización para la compañía, que ahora integra motores de combustión interna, híbridos y eléctricos en su catálogo.

Con este modelo, la marca se posiciona en la vanguardia de la innovación automotriz, combinando ingeniería de precisión, diseño artesanal y visión de futuro.

El mundo espera con expectativa la revelación completa del vehículo en abril de 2026, cuando se conocerán todos los detalles estéticos y funcionales de este nuevo ícono eléctrico.