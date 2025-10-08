La integración entre OpenAI y Spotify permite crear playlists y descubrir podcasts personalizados en segundos, con pedidos simples desde ChatGPT

La inteligencia artificial y la música cruzaron un nuevo umbral. OpenAI y Spotify confirmaron una integración que permite a los usuarios crear listas de reproducción personalizadas y descubrir podcasts sin salir del chat de ChatGPT.

La función, que ya está disponible en 145 países, marca un paso clave en la convergencia entre la IA y plataformas de entretenimiento digital.

Según informaron ambas compañías, la herramienta combina el catálogo completo de Spotify con las capacidades conversacionales de ChatGPT, lo que permite diseñar playlists según el estado de ánimo, los intereses o un tema específico.

El usuario puede escribir frases como "poné música para concentrarme" o "recomendame podcasts de ciencia", y el chatbot se encargará de generar las opciones.

La integración funciona tanto desde la versión web como desde dispositivos móviles. Quienes usen ChatGPT Plus podrán iniciar una conversación, mencionar a Spotify y, tras vincular su cuenta, comenzar a pedir canciones, álbumes o listas. En segundos, ChatGPT abre Spotify con la selección lista para reproducir.

Para los usuarios gratuitos, el acceso se limita a listas existentes, como Descubrimiento Semanal o Viernes de Nueva Música. En cambio, los suscriptores Premium pueden crear playlists desde cero con pedidos más detallados: géneros, artistas, décadas o incluso "música para un día lluvioso".

Spotify aclaró que la vinculación con OpenAI es opcional y reversible: los usuarios pueden desconectarla desde la configuración de ChatGPT cuando lo deseen.

Además, la empresa remarcó que no comparte música ni podcasts con OpenAI para entrenar la IA, despejando así una de las principales dudas sobre el uso de datos.

La alianza no solo busca mejorar la experiencia de descubrimiento musical, sino también convertir la búsqueda de contenido en una conversación natural.

En lugar de navegar entre cientos de playlists, el usuario puede describir su momento y dejar que la IA haga el resto. "Playlist para entrenar en el gimnasio", "clásicos del rock argentino" o "podcasts de tecnología y actualidad" son solo algunos ejemplos de pedidos posibles.

Desde Spotify adelantaron que la función seguirá sumando capacidades en las próximas semanas, incluyendo nuevas categorías, idiomas y respuestas más afinadas según el historial de escucha de cada usuario.