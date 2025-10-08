Meta confirmó que el lanzamiento se implementará de forma gradual, en mercados seleccionados, antes de extenderse a una audiencia más amplia

Meta, el gigante de redes sociales, anunció una actualización de Facebook centrada en facilitar la búsqueda y el intercambio de Reels, con cambios que buscan mejorar la experiencia tanto de quienes consumen contenido como de los creadores.

La compañía detalló que la plataforma ahora ofrece herramientas más visibles y accesibles para encontrar videos cortos por temas, tendencias y creadores, y que la navegación dentro del feed de videos fue rediseñada para que descubrir nuevos contenidos sea más rápido y natural.

Facebook ahora mostrará reels más personalizados: los cambios que anunció

Entre las mejoras está una búsqueda optimizada que permite filtrar resultados por categorías y palabras clave, así como nuevos atajos para guardar o compartir Reels directamente desde la vista previa.

Meta también incorporó funciones pensadas para conectar a los usuarios con sus círculos: ahora es más sencillo ver qué Reels compartieron o recomendaron amigos, y compartir directamente un video con conversaciones privadas o grupos sin salir de la app.

En tanto, para los creadores, la actualización introduce herramientas que facilitan la publicación y el alcance:

Opciones mejoradas para añadir texto y stickers

Controles más claros sobre la privacidad y la distribución

Mecanismos que incentivan la interacción entre autores y audiencias

En este sentido, el motor de recomendaciones de la red social ahora destacará un 50% más de Reels publicados en un mismo día por creadores, para acceder a lo más nuevo de forma más rápida.

Facebook ahora mostrará reels más personalizados a sus usuarios

Además, ahora permiten diferenciar el tipo de contenido que le interesa al usuario, con solo tocar "No me interesa" en un Reel o marcar un comentario que no vaya con el tono de la conversación.

Meta además anunció pruebas de distintivos y retos temáticos que permiten a los creadores reconocer y fidelizar a sus seguidores más activos.

El lanzamiento se implementará de forma gradual, en mercados seleccionados, antes de extenderse a una audiencia más amplia. La empresa detalló que ajustará las funciones según la retroalimentación de usuarios y creadores.