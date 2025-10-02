La reacción del mercado expone el peso de las redes en decisiones de consumo y el rol de figuras públicas en la agenda cultural

Las acciones deNetflix registraron una caída de 2,3% este miércoles, y cerraron en u$s1.170,90, luego de que el magnate Elon Musk llamara públicamente a cancelar suscripciones a la plataforma de streaming.

El llamado Musk, a través de su cuenta en X, generó una ola de reacciones entre sus más de 226 millones de seguidores, muchos de los cuales compartieron capturas de pantalla mostrando que habían seguido su recomendación.

El detonante de la polémica fue una serie de publicaciones que Musk compartió criticando el contenido infantil de Netflix por promover lo que algunos sectores conservadores consideran una "agenda transgénero".

En particular, el foco se centró en "Dead End: Paranormal Park", una serie animada creada por Hamish Steele que incluye a un personaje adolescente trans.

Aunque la serie fue cancelada en 2022, después de dos temporadas, volvió al centro del debate luego de que Steele hiciera comentarios que fueron interpretados como una burla hacia el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Musk respondió a un posteo de Matt Van Swol, excientífico del Departamento de Energía de EE.UU., en el que anunció la cancelación de su suscripción a Netflix por considerar ofensiva la postura del creador de la serie y el contenido que, según él, adoctrina a los niños. Aunque su respuesta fue un simple "Lo mismo", se convirtió en tendencia.

Una campaña de boicot que impactó en las acciones de Netflix

La controversia escaló rápidamente, transformándose en una campaña de boicot que impactó en el mercado.

Aunque la caída de las acciones no puede atribuirse a una sola causa, analistas señalan que los comentarios de tienen gran peso Musk en redes sociales, influenciando decisiones de consumo y, por ende, el comportamiento de los activos financieros.

Stephen Weiss, director de inversiones de Short Hills Capital Partners, consideró que la baja representa una oportunidad de compra, al destacar que la reacción del mercado podría ser transitoria y no necesariamente reflejar una debilidad estructural de la compañía.

Hasta el momento, Netflix no hizo declaraciones oficiales sobre el episodio ni sobre las críticas hacia Steele.

La firma tampoco anunció cambios en su política de contenidos, algo que sugiere que la empresa mantiene su compromiso con la diversidad de contenidos.