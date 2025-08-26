Llega Netflix House, los espacios temáticos de series como Merlina, El Juego del Calamar y Stranger Things, que será gratuito y accesible para todos

Para los fanáticos de las series y películas de streaming, Netflix anunció el lanzamiento de salas temáticas en sus estudios, inspiradas en los contenidos originales más populares de la plataforma.

Los nuevos espacios, llamados Netflix House, abrirán inicialmente en Filadelfia y Dallas, Estados Unidos.

Su entrada será gratuita, aunque dentro del complejo habrá experiencias exclusivas pagas.

Con esta propuesta, la firma audiovisual busca llevar al mundo real los escenarios de las series y producciones originales más icónicas.

Según detallaron las fuentes, las primeras locaciones serán tematizadas con las siguientes producciones de Disney:

Merlina

El Juego del Calamar

Stranger Things

A través de distintas experiencias lúdicas, interactivas e incluso gastronómicas, los visitantes podrán disfrutar de propuestas inmersivas que incluirán:

realidad virtual

videojuegos

merchandising exclusivo.

Netflix: cuando se inauguran las nuevas salas temáticas de las series originales más exitosas

"Estas salas permiten participar en experiencias inmersivas que te llevan dentro de la historia, disfrutar de una comida inspirada en los programas y películas (de la plataforma), o pasar por la tienda para llevar a casa tu personaje favorito, en forma de camiseta", indicaron desde Netflix.

La inauguración del nuevo espacio está prevista para el 11 y 12 de diciembre de 2025 respectivamente en Filadelfia y Dallas, los Estados Unidos.

"Ya sea que vengas por una visita rápida o planees sumergirte en todo, Netflix House te permite crear tu propia aventura. Los fans pueden pasar por una visita rápida o quedarse durante horas, cada visita es única", agregaron desde la firma.

Desde la compañía, por último agregaron que la entrada al establecimiento será gratuita, por lo que no es necesario ser suscriptor de la plataforma para ingresar. Además, serán espacios aptos para todo público.

Con esta iniciativa, Netflix busca reforzar el vínculo con sus audiencias y expandir su propuesta más allá de la pantalla.

Netflix House promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para los fanáticos, al combinar entretenimiento, tecnología y experiencias únicas que acercan la magia del streaming a la vida real.

De esta manera, la multinacional transformará cada visita en un momento memorable para toda la familia.