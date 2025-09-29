La apuesta de la plataforma hace especial foco en la creatividad, la personalización y la interacción multimedia que a partir de ahora tendrán los usuarios

WhatsApp, la app insignia de mensajería perteneciente a Meta, lanzó este 29 de septiembre una serie de nuevas funciones que buscan enriquecer la experiencia de sus usuarios

La apuesta de la plataforma hace especial foco en la creatividad, la personalización y la interacción multimedia que a partir de ahora tendrán los usuarios.

WhatsApp añade Live Photos y otras 5 funciones que prometen revolucionar la app

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de Live Photos en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android, una herramienta que permite compartir imágenes con sonido y movimiento, al capturar momentos de forma más vívida y expresiva.

Estas fotos dinámicas funcionan como pequeños clips que transmiten no solo la imagen estática, sino también una breve secuencia acompañada de audio, lo que transforma la forma en que los usuarios comparten recuerdos, emociones y escenas cotidianas.

La función ya está disponible para millones de usuarios y representa un salto cualitativo respecto a los tradicionales GIFs o videos cortos.

Además, WhatsApp integró nuevas herramientas impulsadas por Meta AI que permiten personalizar los temas de chat.

WhatsApp sumó seis nuevas funciones en total para usuarios de iOS y Android por igual

Los usuarios ahora pueden generar fondos únicos para conversaciones, videollamadas, fotos y videos directamente desde la app, gracias a la inteligencia artificial para adaptar la estética a sus gustos, estados de ánimo o eventos especiales.

Esta opción supera los sets de colores tradicionales y abre la puerta a una experiencia más inmersiva y personalizada.

La actualización también incluye mejoras en la búsqueda de grupos, que permite encontrar chats grupales con solo ingresar el nombre de un contacto que forme parte de ellos. Esta función facilita la navegación en conversaciones con nombres creativos o poco recordables.

Asimismo, se sumaron nuevos paquetes de stickers, como "Pájaro intrépido" y "Vacaciones", que permiten expresar emociones sin necesidad de escribir, reforzando el componente visual y lúdico de la plataforma.

Por último, los usuarios de Android ahora pueden escanear, recortar y enviar documentos directamente desde WhatsApp, una función que ya estaba disponible en iPhone y que ahora se extiende a más dispositivos.