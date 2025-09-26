El fundador de Generación Zoe, condenado a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, ahora denunció a sus excómplices

Leonardo Cositorto, condenado a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas en Salta recientemente, presentó ante la Justicia Federal de Comodoro Py una denuncia a sus excómplices.

En esta presentación, el creador del esquema Ponzi llamado Generación Zoe, denunció a José Vargas, Rosa María González Rincón, Adriel Calomite, Claudio Álvarez y Miguel Echegaray.

De esta forma, el condenado alega que estas personas habrían cometido el delito de asociación ilícita, estafa y defraudación por administración fraudulenta.

Por otro lado, esta denuncia –efectuada el 26 de septiembre–, aún se encuentra a sorteo y la dependencia asignada fue el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2.

Meses atrás, la Justicia de Salta dictó una nueva condena contra el empresario y coach de 11 años de prisión.

Se trató de la segunda sentencia por ser el promotor de un esquema ponzi con Generación Zoe, y generó un perjuicio que supera los $776 millones a 118 víctimas en la provincia del norte.

Esta condena se suma a la que ya enfrentó ante el tribunal de Corrientes en febrero de este año, cuando Cositorto fue sentenciado a 12 años de cárcel, por las estafas en Goya.

Quién es Leonardo Cositorto y por qué es una figura tan controvertida

Leonardo Cositorto es un empresario argentino conocido principalmente por ser el líder y fundador de Generación Zoe, una organización que prometía educación financiera, coaching y altos rendimientos por inversiones.

Cositorto nació en 1970 y tuvo un inicio en las ventas callejeras junto a su padre, algo que marcó su perfil comercial y de liderazgo desde joven.

A lo largo de su carrera, emprendió múltiples negocios en sectores como ventas, coaching ontológico, educación financiera y luego en criptomonedas, destacándose por la creación de Zoe Cash, una criptomoneda con cierta circulación en América Latina y España.

Sin embargo, su trayectoria empresarial estuvo marcada por la controversia y denuncias, ya que Generación Zoe fue señalada como una estructura piramidal o esquema Ponzi que causó perjuicio económico a cientos de personas.

Controversias legales y judiciales

Leonardo Cositorto enfrenta actualmente procesos judiciales por presunta estafa millonaria derivada del funcionamiento de Generación Zoe y sus diferentes empresas vinculadas.

Fue detenido después de estar prófugo durante más de dos meses, acusado de organizar un fraude estructurado mediante contratos que prometían rendimientos elevados usando dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores.

Su caso tuvo gran repercusión mediática en Argentina y otros países, generando debates sobre la regulación de las criptomonedas y la educación financiera fraudulenta.

Además, su entorno de trabajo y reclutamiento fue descrito como una red muy organizada, con rituales y dinámicas intensas para motivar a los vendedores, pero que también ha sido cuestionada por prácticas cuestionables.

A pesar de su experiencia y carisma como motivador, el caso de Cositorto es un ejemplo de cómo el fraude puede presentarse bajo formas sofisticadas y con aparente legitimidad empresarial.