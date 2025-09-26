La operación fue rastreada hasta Telegram, donde surgió el nombre de un influencer argentino, que vive en Miami, acusado de difundir el malware

La plataforma de videojuegos Steam está en el centro de una polémica, luego de descubrirse que uno de sus títulos alojaba un sofisticado malware diseñado para vaciar billeteras de criptomonedas.

El nombre del juego es BlockBlasters y fue publicado por el estudio Genesis Interactive como un plataformas 2D gratuito, a simple vista inofensivo.

Sin embargo, detrás de sus reseñas positivas se ocultaba una amenaza digital que terminó afectando a cientos de usuarios en todo el mundo.

El juego, lanzado el 30 de julio de 2025, estuvo disponible en Steam hasta el 21 de septiembre. En ese lapso, acumuló más de 200 reseñas "muy positivas", muchas de las cuales se sospecha que fueron generadas por bots para aumentar su credibilidad.

El 30 de agosto, el juego recibió una actualización que introdujo de forma encubierta un malware tipo "cryptodrainer", capaz de:

recolectar credenciales de Steam

direcciones IP

datos de navegadores

claves privadas de billeteras digitales

Esa información era enviada a servidores remotos mientras los usuarios jugaban, sin sospechar que estaban siendo víctimas de un robo sistemático.

Malware en Steam: cientos de cuentas afectadas y pérdidas millonarias

El caso salió a la luz gracias al streamer letón Raivo Plavnieks, conocido como RastalandTV, que durante una transmisión en vivo descargó BlockBlasters para entretener a su audiencia mientras recaudaba fondos para su tratamiento contra el cáncer.

Minutos después de iniciar el juego, su billetera digital fue vaciada, y perdió más de u$s32.000 en criptomonedas.

Plavnieks compartió su angustia en redes sociales, generando empatía y la comunidad cripto movilizó donaciones y una campaña en GoFundMe para ayudarlo a recuperar sus fondos.

Investigadores en ciberseguri