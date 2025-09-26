La compañía atribuyó los rayones observados en los bordes del módulo de cámara a un desgaste normal derivado del uso cotidiano de los dispositivos

Apple, el gigante de Cupertino, afronta una polémica global tras los primeros reportes de usuarios que denunciaron la aparición de rayones y marcas en los biseles del módulo de cámara y el cristal trasero de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max.

El fenómeno fue bautizado en redes como "scratchgate" y puso en tela de juicio la durabilidad de los acabados premium de sus más recientes modelos.

Apple responde a las críticas por los rayones en iPhone 17 Pro y Pro Max

En su respuesta oficial, la compañía descartó categorizar estos desperfectos como un defecto de diseño o fabricación, y atribuyó los rayones observados en los bordes del módulo de cámara a un desgaste normal derivado del uso cotidiano.

Apple indicó que empleó un proceso de anodizado similar al de sus equipos Mac, que superó con éxito los ensayos de durabilidad internos, y por esa razón no contempla cubrir estas marcas bajo la garantía estándar de los dispositivos.

Respecto a las manchas que algunos propietarios interpretaron como arañazos en el cristal trasero, la firma detalló que se trata en realidad de residuos transferidos desde los soportes MagSafe desgastados utilizados en sus tiendas.

Según la empresa, esas marcas superficiales pueden eliminarse con una simple limpieza, y la empresa ya ha iniciado el reemplazo de los cargadores y bases de exhibición para reducir la incidencia de este problema en los iPhone en muestra.

Apple reveló la razón de por qué los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max sufren rayones al usarse sin fundas

Pese a esas explicaciones, la comunidad de usuarios mantiene el descontento mientras que especialistas técnicos aportaron matices a la discusión.

Un análisis basado en normas ISO para aluminio anodizado advirtió que las aristas muy pronunciadas, como las del módulo de cámara, favorecen el desprendimiento de la capa protectora (fenómeno conocido como "spalling"), mientras que en productos Mac esa curvatura es más suave y minimiza el riesgo de desgaste prematuro de la pintura.

Asimismo, expertos en resistencia de materiales, como los creadores de contenido JerryRigEverything e iFixit, confirmaron que aunque las superficies planas del iPhone 17 Pro resisten arañazos en condiciones normales, los bordes del módulo fotográfico, al carecer de un bisel redondeado y al estar sometidos a fricciones con llaves o monedas, constituyen el punto más vulnerable del equipo.

En cuanto a la aleación empleada, pruebas de distintos usuarios sostuvieron que el iPhone 17 Pro recurrió a aluminio serie 7000, más ligero y favorable para la disipación térmica, en lugar del titanio de modelos anteriores, algo que hace algo más blando al chasis.

Además, los colores oscuros como el Deep Blue o el Cosmic Orange evidencian las microabrasiones con mayor facilidad que los tonos plata o blanco, donde las marcas resultan menos perceptibles.

Desde Cupertino, Apple insitió en que sus iPhone conservan una solidez general acorde a los estándares de la marca, gracias al Ceramic Shield 2 presente en ambas caras del dispositivo, y recomienda el uso de fundas protectoras para mitigar posibles arañazos en los bordes expuestos.

La compañía también confirmó que tomará nota de este feedback para explorar en futuras generaciones tratamientos de superficie o aleaciones más resistentes en las zonas críticas de diseño.