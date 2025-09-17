El gigante de Cupertino presentó la nueva gama de sus icónicos teléfonos inteligentes el pasado 9 de septiembre y abrió el debate entre los usuarios

Apple, el gigante de Cupertino, presentó oficialmente el iPhone 17 y la euforia entre los fanáticos del modelo de celular aún persiste. En este contexto, se reabrió el debate sobre si vale la pena actualizarse desde el iPhone 16.

Aunque ambos modelos comparten la esencia del ecosistema Apple, el nuevo dispositivo introduce mejoras sustanciales en puntos clave como:

Pantalla

Rendimiento

Cámara

Autonomía

Almacenamiento

iPhone 17 vs. iPhone 16: principales características y diferencias entre ambos

La diferencia más visible está en la pantalla: El iPhone 17 crece a 6,3 pulgadas y suma la esperada función de pantalla siempre activa, mientras que el iPhone 16 mantiene las 6,1 pulgadas sin esa característica. Además, el nuevo modelo incorpora una tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, frente a los 60 Hz del modelo anterior, lo que se traduce en una experiencia visual más fluida.

El brillo máximo también se duplica: 3.000 nits en el iPhone 17 contra 2.000 nits en el iPhone 16, una mejora clave para uso en exteriores.

En el corazón del iPhone 17 late el chip Apple A19, más potente y eficiente que el A18 del iPhone 16. Ambos son compatibles con Apple Intelligence, pero el nuevo procesador promete un rendimiento superior en tareas intensivas y una mejor gestión energética.

En cuanto al almacenamiento, Apple eliminó la opción de 128 GB en el iPhone 17, que ahora parte de 256 GB y llega hasta 512 GB. El iPhone 16, en cambio, ofrece versiones de 128, 256 y 512 GB, algo que lo mantiene como una opción más accesible para quienes no requieren tanto espacio.

El iPhone 17 presenta nuevas características en pantalla, almacenamiento, cámara y autonomía

El apartado fotográfico también marca una diferencia clave. La cámara frontal del iPhone 17 es de 18 MP con tecnología Center Stage, que permite funciones como Encuadre Centrado, Captura Dual y vídeo ultraestabilizado. El iPhone 16 conserva la cámara TrueDepth de 12 MP.

En la parte trasera, ambos modelos cuentan con un sensor principal Fusion de 48 MP, pero el iPhone 17 incorpora un ultra gran angular también de 48 MP, frente a los 12 MP del modelo anterior, algo que mejora notablemente las tomas grupales y paisajísticas.

La autonomía es otro punto fuerte del nuevo model. El iPhone 17 ofrece hasta 30 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 16 alcanza las 22 horas. Además, la carga rápida se duplica: 40W en el iPhone 17, que permite alcanzar el 50% de batería en solo 20 minutos, frente a los 20W y 30 minutos del iPhone 16. Ambos mantienen la carga inalámbrica MagSafe de 25W.

El iPhone 17 representa una evolución significativa en varios frentes. Para quienes priorizan la fluidez visual, la fotografía avanzada, una mayor autonomía y almacenamiento más generoso, el salto vale la pena, aunque el 16 se mantiene como una opción sólida en el mercado.