Meta, el gigante de redes sociales, estrenó estrenado un asistente de inteligencia artificial (IA) integrado en Facebook Dating, con el objetivo de emular la experiencia de apps como Tinder y combatir la "fatiga de deslizar" que sufren especialmente los usuarios jóvenes al buscar pareja en línea.

El nuevo chatbot permite a los usuarios realizar búsquedas personalizadas en lenguaje natural, al solicitar perfiles con características muy específicas, por ejemplo, "una chica de Brooklyn que trabaje en tecnología", y devolver coincidencias basadas en esos criterios.

Además, sugerirá consejos para iniciar conversaciones y posibles lugares para una primera cita, según explicó Neha Kumar, responsable de producto de Facebook Dating.

La función, lanzada inicialmente para Estados Unidos y Canadá, busca hacer el proceso de emparejamiento más eficiente: los adultos de entre 18 y 29 años, segmento en el que Facebook Dating vislumbró un crecimiento interanual del 10% en coincidencias, representan la audiencia clave a la que la firma quiere fidelizar al ofrecerles una alternativa gratuita y menos cansada frente a deslizar cientos de perfiles.

Desde el punto de vista técnico y de privacidad, el asistente se apoya en los modelos Llama de Meta y se limita a la información pública de los perfiles, sin acceder a datos implícitos ni inferidos; no forma parte de los "compañeros de IA" con personalidades predefinidas de la matriz, sino que está concebido exclusivamente para mejorar la búsqueda y comunicación en el servicio de citas.

Junto al asistente, Facebook Dating lanzó "Meet Cute", una función que ofrece un emparejamiento sorpresa semanal seleccionado algorítmicamente; los usuarios pueden deshacer el match si no les interesa, lo que usma un elemento de espontaneidad al proceso de búsqueda de pareja.

La apuesta de Meta busca diferenciarse de competidores consolidados: mientras Tinder registra cerca de 50 millones de usuarios activos diarios y Hinge cuenta con unos 10 millones, Facebook Dating evita muros de pago y funcionalidades de suscripción para consolidar su propuesta como la opción inteligente y sin coste adicional.

Esta incursión en IA en el terreno de las citas forma parte una tendencia global: Match Group, propietario de Tinder, Hinge y OKCupid, invirtió más de u$s20 millones en colaboración con OpenAI para funciones como selección automática de fotos y emparejamientos asistidos, y otras plataformas como Bumble ya trabajan en asistentes de redacción de mensajes impulsados por IA.

Para reforzar su presencia, Meta planea presentar sus nuevas funciones en la Feria Estatal de Texas en octubre durante un partido universitario, y contempla ampliar gradualmente el despliegue del asistente de IA y Meet Cute a más países.