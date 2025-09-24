La noticia se volvió viral por el método poco convencional que utilizó para seleccionar su jugada y también por la decisión que tomó al recibir el premio

Carrie Edwards, una mujer viuda de Midlothian, Virginia, se convirtió en protagonista de una historia insólita: ganar u$s150.000 en la lotería tras elegir los números con la ayuda de ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollado por OpenAI.

La noticia fue confirmada por la Virginia Lottery y rápidamente se volvió viral por el método poco convencional que utilizó para seleccionar su jugada y también por la decisión que tomó al recibir el premio.

Mujer ganó la lotería gracias a ChatGPT y recibió u$s150.000 en premios

Lo más curioso del suceso es que Edwards relató que era la primera vez que jugaba en línea y no sabía qué números elegir.

En medio de la incertidumbre, se le ocurrió consultar al modelo conversacional: "Me preguntaba cómo elegir mis números porque nunca había jugado en línea, cuando se me ocurrió preguntarle a ChatGPT", explicó durante la ceremonia de premiación.

La IA, lejos de prometer resultados mágicos, respondió con cautela: "Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?". Aun así, le ofreció una combinación de cifras que ella utilizó para completar su boleto digital.

La jugada incluyó un dólar adicional por la opción "Power Play", que triplicó el valor del premio inicial. Dos días después del el sorteo del Powerball, Edwards recibió una notificación en su teléfono móvil que decía "favor de recolectar sus ganancias de lotería".

Carrie Edwards, una mujer de Virginia (EE.UU.), ganó la lotería con ayuda de ChatGPT

Pensó que se trataba de una estafa, pero al ingresar a su cuenta verificó que había acertado cuatro de los cinco números principales y el Powerball especial. El cheque fue entregado por Khalid Jones, director ejecutivo de la Virginia Lottery, quien confirmó el monto total de u$s150.000.

Lo que más sorprendió al público fue la decisión de Edwards de donar la totalidad del premio a tres organizaciones benéficas con las que mantiene vínculos personales.

La primera fue la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), dedicada a la investigación de una enfermedad neurodegenerativa que afectó a su esposo, quien fue bombero La segunda fue Shalom Farms, una granja comunitaria que combate la inseguridad alimentaria en Virginia La tercera fue la Navy-Marine Corps Relief Society, entidad que brinda apoyo económico a miembros de las fuerzas navales y sus familias

"En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer", declaró Edwards ante los medios. "Quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros", agregó.

Para ella, estas tres instituciones representan "sanación, servicio y comunidad". Su gesto fue celebrado por la comunidad local y por la propia Virginia Lottery, que destacó el crecimiento de jugadores que utilizan herramientas de IA para elegir sus números, aunque recordó que la probabilidad de ganar es puramente estadística.