Con sueldos desde $1.895.421, los bancos BBVA, ICBC e Hipotecario abren nuevas propuestas laborales presenciales e hibridas en todo el país

BBVA, ICBC, Banco Hipotecario y otras entidades financieras anunciaron la apertura de nuevas búsquedas laborales en todo el país, con oportunidades para trabajar de manera presencial en distintas provincias de la Argentina.

La iniciativa busca reforzar equipos en sucursales y áreas estratégicas. Además, responde a la creciente demanda de servicios financieros.

Si bien la mayoría de las posiciones requieren presencialidad, varias ofrecen esquemas de trabajo híbridos, un formato cada vez más valorado por los profesionales que priorizan la flexibilidad y el equilibrio entre vida laboral y personal.

Las vacantes disponibles abarcan un amplio abanico de perfiles. Entre ellas, se destacan programas de pasantías y primeras experiencias para jóvenes profesionales, puestos en atención al cliente en sucursales, y oportunidades en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico.

Además, los bancos sumaron propuestas para cargos de mayor jerarquía, con posiciones de liderazgo y gerencias destinadas a diferentes sucursales del país, orientadas a candidatos con experiencia previa en gestión de equipos y estrategias comerciales.

Estas búsquedas reflejan el interés del sector financiero por atraer y retener talento en un contexto de transformación digital y expansión de servicios.

¿Cuales son las ofertas disponibles y cuanto pagan por ellas?

Según La Bancaria, la escala salarial más reciente indica que los trabajadores de este rubro perciben ingresos que inician en los $1.895.421 y que dependen de la categoría de cada puesto.

Entre los principales puestos disponibles del banco BBVA se encuentra:

Pasantía – Mendoza (Mendoza, presencial)

Pasantía – Zona Sur (Buenos Aires y alrededores, presencial)

Profesional de CRM y Automatización – Salesforce Marketing Cloud (Buenos Aires, híbrido)

Tax Data Analyst – Temporal por seis meses (Buenos Aires, híbrido)

Data Scientist de Riesgo de Crédito (Buenos Aires, híbrido)

Business Technical Analyst Sr (Buenos Aires, híbrido)

Senior Fullstack Developer (Buenos Aires, híbrido)

Desarrollador Full Stack Senior (Buenos Aires, híbrido)

Ingeniero de Procesos Semi Senior (Buenos Aires, híbrido)

Pasantía – Córdoba (Córdoba, presencial)

Pasantía – Neuquén (Neuquén, presencial)

Pasantía – Rosario (Santa Fe, presencial)

Pasantía – San Juan (San Juan, presencial)

El banco ICBC abrió su búsqueda para los siguientes puestos laborales:

Auditor/a Sr (Buenos Aires y alrededores, híbrido)

Oficial Pyme – Córdoba (Córdoba, presencial)

Analista Sr de Diseño Organizacional (Buenos Aires y alrededores, híbrido)

Business Analyst (eventual) (Buenos Aires y alrededores, híbrido)

Analista Business Intelligence (Buenos Aires y alrededores, híbrido)

Por último, el banco Hipotecario tiene disponible las siguientes ofertas laborales:

Operador Telemarketer – Turno Tarde (Buenos Aires, híbrido)

Oficial Empresas Río Gallegos (Río Gallegos, presencial)

Oficial de Negocios NyPS Mendoza (Mendoza, presencial)

Oficial de Negocios NyPS Santa Rosa (Santa Rosa, presencial)

Oficial Empresas Ushuaia (Ushuaia, presencial)

Oficial Empresas Luján (Buenos Aires, presencial)

Oficial Empresas Neuquén (Neuquén, presencial)

Oficial Polivalente Morón (Morón, presencial)

Oficial de Negocios Polivalente Jr. San Justo (San Justo, presencial)

Analista Ssr de Customer Insight (Buenos Aires, híbrido)

Oficial de Negocios San Miguel (Eventual) (San Miguel, presencial)

Oficial Renta Alta Ushuaia (Ushuaia, presencial)

Jefe de CX (Buenos Aires, híbrido)

Gerente de Sucursal Corrientes (Corrientes, presencial)

Desarrollador Java Jr (Buenos Aires, híbrido)

Oficial de Negocios NyPS Neuquén (Neuquén, presencial)

Desarrollador Java Sr (Buenos Aires, híbrido)

A todas las personas interesadas en aplicar a estos puestos durante septiembre 2025, se les recomienda:

Actualizar Linkedin con todos los datos, experiencias y estudios

Ingresar a la web oficial de la entidad y buscar la sección "Empleos" o "Trabajá con nosotros".

Elegir la vacante que más se ajuste al perfil interesado y hacer clic en "aplicar" o "enviar CV"

Subir el curriculum o completar el formulario online que pida la entidad

Mantener un currículum actualizado y postularse a través de los canales oficiales es clave para aprovechar las búsquedas activas durante septiembre de 2025 y acceder a una carrera con proyección dentro del sistema financiero.