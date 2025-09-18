La herramienta, bautizada simplemente como "Google app for Windows", busca transformar la experiencia de búsqueda en el sistema operativo de Microsoft

Google, el gigante global de internet, sorprendió al mercado con el lanzamiento de una nueva aplicación experimental para Windows, disponible a través de su programa Google Labs.

La herramienta, bautizada simplemente como "Google app for Windows", busca transformar la experiencia de búsqueda en el sistema operativo de Microsoft al integrar en una sola interfaz resultados locales, contenido de Google Drive, aplicaciones instaladas y enlaces web.

Google lanza app para Windows que busca archivos desde una sola interfaz

Con solo presionar 'Alt' + 'Espacio', los usuarios pueden desplegar una barra de búsqueda desde cualquier aplicación, sin necesidad de cambiar de ventana ni interrumpir su flujo de trabajo.

La propuesta recuerda al clásico Spotlight de macOS, pero con el poder del ecosistema Google. La app permite buscar documentos almacenados en el disco, archivos en la nube, sitios web y hasta elementos visuales en pantalla gracias a la integración nativa de Google Lens.

Esta funcionalidad permite traducir texto en imágenes, identificar objetos o resolver problemas matemáticos directamente desde lo que se muestra en el monitor.

Además, incorpora un "Modo IA" que ofrece respuestas generativas más profundas, con posibilidad de hacer preguntas de seguimiento y acceder a enlaces relacionados, en línea con los avances que la empresa viene desplegando en su buscador web.

Google incorpora una nueva aplicación experimental para usuarios de Windows

La aplicación organiza los resultados en secciones como archivos locales, Drive, aplicaciones y web, y permite alternar entre modos de búsqueda como imágenes, compras o videos. También incluye un tema oscuro para integrarse mejor con la interfaz de Windows.

Por ahora, la app está disponible solo en inglés y para usuarios que se inscriban en Google Labs desde Estados Unidos, con sistemas Windows 10 o superiores. Google aclaró que se trata de una fase de prueba y que espera recibir comentarios para ajustar su funcionamiento antes de considerar un despliegue global.