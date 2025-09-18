La app de mensajería lanzó esta actualización que ayuda a los pasajeros a realizar el check-in de manera más ágil y cómoda antes de llegar al aeropuerto

WhatsApp, la app de mensajería digital de Meta, se convirtió en la vía más rápida para completar el check-in online, gracias a una nueva solución de mensajería desarrollada por Infobip.

Impulsada por Moments, la plataforma de customer engagement de la compañía, esta herramienta agiliza el proceso y lo hace más cómodo para los viajeros, al tiempo que mejora la eficiencia operativa de Virgin Atlantic.

Cómo funciona la nueva solución

Para que los pasajeros puedan completar el check-in antes de llegar al aeropuerto, la plataforma envía un mensaje por WhatsApp con un enlace directo a la app o al sitio web de la aerolínea.

En caso de que no se pueda contactar a los viajeros a través de WhatsApp, el sistema redirige automáticamente el mensaje por SMS, garantizando que todos reciban la notificación.

Este enfoque automatizado fomenta que los pasajeros realicen el check-in anticipado, reduciendo las filas y agilizando los tiempos de espera en los mostradores. Una vez completado el check-in, los viajeros reciben información adicional útil, como la terminal y la puerta de embarque, también a través de WhatsApp.

El objetivo de la iniciativa es aumentar la cantidad de pasajeros que realizan el check-in online antes de llegar al aeropuerto, y desde su implementación Virgin Atlantic registró un crecimiento del 11% en esta tasa.

Entre las funciones destacadas de la plataforma se incluyen la segmentación de mensajes, los recordatorios automáticos y la fiabilidad en la entrega de notificaciones.

Virgin Atlantic planea expandir esta solución a otros aeropuertos clave del Reino Unido, como Edimburgo y Mánchester, durante este año, para que más pasajeros puedan realizar el check-in de manera ágil y sin complicaciones.

Otra función innovadora llega a WhatsApp: hilos de conversación

WhatsApp, la popular app de mensajería de Meta, comenzó a probar una de las herramientas más esperadas por sus usuarios: los hilos de conversación.

La función ya está disponible para algunos testers en la versión beta 2.25.25.8 para Android y iOS, y permite organizar las respuestas dentro de un chat en subtemas ligados a un mensaje principal.

La idea es simplificar la gestión de conversaciones en grupos numerosos y hacer más fácil seguir un tema específico sin perder el contexto.

El funcionamiento es bastante intuitivo. Al responder a un mensaje, la respuesta se agrupa automáticamente en un hilo independiente. El mensaje original muestra un pequeño indicador que señala la cantidad de respuestas relacionadas, y al tocarlo se despliega una lista cronológica con todas las interacciones asociadas.

Gracias a esta estructura, cada tema tratado en un grupo mantiene su propio espacio, evitando que distintas discusiones se mezclen en el flujo general del chat. Además, WhatsApp introdujo las "respuestas de seguimiento", que permiten contestar tanto al mensaje inicial del hilo como a cualquier intervención dentro del mismo, manteniendo la coherencia y facilitando la navegación entre los subtemas.

Para usar los hilos, los usuarios deben contar con la última versión beta de WhatsApp. Una vez instalada, la función se activa automáticamente para los mensajes nuevos, aunque no reorganiza las respuestas anteriores.