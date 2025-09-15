La herramienta de la aplicación permite organizar las respuestas dentro de los chats en subtemas vinculados a un mensaje principal

WhatsApp, la app de mensajería insignia de Meta, comenzó a implementar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los hilos de conversación.

La herramienta, que ya está disponible para algunos testers en la versión beta 2.25.25.8 para Android y iOS, permite organizar las respuestas dentro de los chats en subtemas vinculados a un mensaje principal.

Cómo activar los hilos de conversación de WhatsApp y para qué sirven

El objetivo es claro: reducir el caos en grupos numerosos y facilitar el seguimiento de conversaciones específicas sin perder contexto.

La mecánica es sencilla. Cuando un usuario responde a un mensaje, esa réplica se agrupa automáticamente en un hilo independiente. El mensaje original muestra un pequeño indicador con el número de respuestas asociadas, y al tocarlo se despliega una vista cronológica con todas las interacciones relacionadas.

Esta estructura permite que cada tema tratado en un grupo tenga su propio espacio y evita que se mezclen discusiones distintas en el flujo general del chat.

Además, WhatsApp incorporó el concepto de "respuestas de seguimiento", que permite responder al mensaje inicial del hilo y a cualquier intervención dentro de él.

WhatsApp lanza los hilos de conversación entre usuarios de Android

Estas respuestas quedan marcadas como tales, lo que contribuye a mantener la coherencia temática y facilita la navegación entre subtemas.

La función es especialmente útil en entornos laborales, académicos o comunitarios, donde la simultaneidad de temas suele dificultar la comunicación efectiva.

Para activar los hilos, los usuarios deben contar con la última versión beta de WhatsApp.

Una vez instalada, la función se habilita automáticamente en los nuevos mensajes, aunque no reorganiza retroactivamente las respuestas anteriores.

No es necesario que todos los participantes del chat tengan la función activa: la app gestiona los hilos localmente, algo que permite a cada usuario ver la organización sin depender de la configuración de los demás