En un entorno digital donde la presión por responder de inmediato puede generar malentendidos, esta herramienta es una aliada clave para gestionar tiempos

Instagram, la red social de Meta con más de 2.000 millones de usuarios, permite desactivar el "visto" en los mensajes directos.

Esta función, demandada durante mucho tiempo por quienes buscaban mayor discreción en sus conversaciones, está disponible en la mayoría de los dispositivos y ofrece la posibilidad de leer mensajes sin que el remitente reciba la confirmación de lectura.

En un entorno digital donde la presión por responder de inmediato puede generar malentendidos o incomodidad, esta herramienta es una aliada clave para gestionar los tiempos personales.

Cómo desactivar el visto en los mensajes directos de Instagram

El procedimiento para desactivar el "visto" es sencillo y puede aplicarse tanto de forma individual como global.

Para hacerlo en un chat específico, el usuario debe ingresar a la conversación deseada, tocar el nombre del contacto en la parte superior y acceder al menú de configuración del chat. Allí encontrará la opción "Privacidad y seguridad", donde podrá desactivar las "Confirmaciones de lectura".

A partir de ese momento, los mensajes leídos en ese hilo no mostrarán el clásico aviso de "visto", lo que permite mantener la interacción sin comprometer la privacidad.

Existen algunos métodos sencillos para desactivar el 'visto' en los mensajes directos de Instagram

Si se desea aplicar esta configuración a todos los chats, el proceso se realiza desde el perfil del usuario.

Al ingresar al menú principal, se debe seleccionar "Mensajes y respuestas a historias" y luego desactivar la opción "Mostrar recibos de lectura".

Esta acción impide que cualquier contacto vea si sus mensajes fueron leídos, aunque también implica que el usuario perderá la capacidad de saber si los suyos fueron vistos por otros, al igual que sucede en WhatsApp. Es una decisión que equilibra privacidad y funcionalidad, y que cada persona puede adaptar según sus preferencias.

Además de esta herramienta oficial, existen métodos alternativos que algunos usuarios emplean para evitar el "visto", como leer los mensajes desde la bandeja de solicitudes sin aceptar la conversación, o activar el modo avión antes de abrir el chat y cerrar la aplicación antes de reconectarse.

Sin embargo, estas prácticas no siempre garantizan resultados consistentes y pueden interferir con el funcionamiento normal de la app.