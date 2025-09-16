La herramienta, bautizada como "Recordarme", permite al usuario programar alertas sobre mensajes específicos dentro de cualquier chat
16.09.2025 • 16:45hs • Mensajería 4.0
Mensajería 4.0
Cómo activar un recordatorio en WhatsApp: guía paso a paso
WhatsApp, la app de mensajería perteneciente a Meta, amplía día a día sus herramientas de productividad con una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios gestionan sus conversaciones: los recordatorios personalizados.
La herramienta, bautizada como "Recordarme", permite programar alertas sobre mensajes específicos dentro de cualquier chat, con el fin de que el usuario evite que tareas, citas o compromisos se pierdan en el flujo constante de conversaciones.
Disponible tanto en Android como en iOS (iPhone), esta función ya comenzó a desplegarse en la versión estable de la aplicación.
Para activar un recordatorio en WhatsApp, el usuario debe abrir el chat donde se encuentra el mensaje que desea recordar y mantenerlo presionado hasta que quede seleccionado.
Luego, debe tocar el ícono de tres puntos en Android (o el menú contextual en iPhone) y elegir la opción "Recordarme". Al hacerlo, se despliega un menú con distintas opciones de tiempo:
- En una hora
- Mañana
- Fecha y hora personalizada
Una vez configurado, WhatsApp enviará una notificación en el momento elegido, con acceso directo al mensaje original.
WhatsApp permite programar recordatorio de mensajes para determinadas fechas
La función resulta útil para quienes suelen postergar respuestas o necesitan recordar acciones vinculadas a mensajes específicos, como realizar pagos, devolver llamadas o continuar conversaciones pendientes.
Además, los recordatorios son completamente privados: la otra persona del chat no recibe ninguna notificación ni puede ver que se ha programado una alerta.
Todo se gestiona localmente en el dispositivo del usuario, lo que refuerza el enfoque de privacidad que WhatsApp adoptó en sus últimas actualizaciones.
Una vez activado, el mensaje queda marcado con un pequeño ícono de campanita, lo que permite identificar rápidamente los contenidos que tienen recordatorios pendientes. Cuando llega el momento programado, el usuario recibe una notificación independiente, similar a la de un mensaje nuevo, que incluye el texto original o una vista previa del contenido, ya sea una imagen, video o archivo adjunto.
Esta funcionalidad también permite configurar múltiples recordatorios en distintos mensajes, sin necesidad de salir de la aplicación ni recurrir a apps externas.