La nueva versión del sistema operativo incorpora capacidades avanzadas de IA multimodal, reconoce el contexto y ofrece sugerencias personalizadas

Samsung inició la distribución de One UI 8, su más reciente actualización del sistema operativo basada en Android 16, con el objetivo de marcar un avance significativo en la experiencia de usuario para los smartphones Galaxy.

Esta versión incorpora capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) multimodal, diseñadas para reconocer el contexto del usuario y ofrecer sugerencias personalizadas y proactivas que se ajustan a las rutinas diarias de cada individuo.

La actualización comenzó su despliegue en la serie Galaxy S25, incluyendo los modelos Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 Edge, y pronto se extenderá a otros dispositivos Galaxy a lo largo del año.

One UI 8 está optimizado para múltiples formatos de dispositivos, como los plegables Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, asegurando una experiencia fluida y adaptativa en distintos tamaños y configuraciones.

Además de la personalización avanzada, esta versión de Samsung potencia la seguridad con Knox Enhanced Encrypted Protection, que crea entornos cifrados específicos para cada aplicación y protege la información del usuario mediante tecnologías como Knox Matrix y cifrado postcuántico.

Entre las nuevas herramientas destacadas, la "Now bar" muestra en tiempo real la actividad de las aplicaciones y el progreso multimedia, mientras que "Now Brief" entrega actualizaciones personalizadas sobre tráfico, recordatorios y contenidos basados en las preferencias del usuario y suscripciones a servicios de streaming.

El despliegue de entrega de la actualización comenzará con la familia Galaxy S25

One UI 8: Innovación en IA multimodal y seguridad reforzada

Esta última versión también integra funciones de IA multimodal como