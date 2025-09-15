Los vehículos no tienen volante ni pedales, y cuentan con pantallas táctiles para controlar la climatización, la música y el monitoreo de ruta

Amazon, el gigante de comercio electrónico global, se adentra en la industria de la movilidad autónoma con el lanzamiento oficial de Zoox, su propio servicio de robotaxis sin conductor.

La iniciativa, que comenzó a operar públicamente en Las Vegas, marca el ingreso del gigante tecnológico en un mercado dominado hasta ahora por Waymo (Google) y Tesla.

En esta primera fase, los viajes se ofrecen de forma gratuita para residentes y turistas, como parte de una estrategia de adopción masiva y recopilación de datos en escenarios reales.

Zoox, filial de Amazon desde 2020 tras una adquisición valuada en u$s1.200 millones, presenta un enfoque radicalmente distinto al de sus competidores.

Los vehículos fueron diseñados desde cero para operar sin intervención humana: no tienen volante ni pedales, y cuentan con cuatro asientos enfrentados, pantallas táctiles para controlar la climatización, la música y el monitoreo de ruta.

La operación en Las Vegas se limita a una zona específica del Strip, con trayectos de hasta 4,8 kilómetros entre cinco destinos emblemáticos como:

Resorts World

Luxor

New York-New York

Para acceder al servicio, los usuarios deben descargar la aplicación móvil de Zoox, seleccionar origen y destino, y esperar la llegada del vehículo autónomo.

Aunque los viajes son completamente automatizados, existe un sistema de asistencia remota preparado para intervenir en caso de necesidad técnica o emergencia.

El despliegue fue posible gracias a una excepción especial otorgada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), que permite a la flota operar bajo condiciones distintas a las de los vehículos convencionales mientras se completan los procesos de validación.

La empresa planea fabricar hasta 10.000 unidades por año para expandirse a nuevas ciudades como San Francisco, Miami y Austin, donde ya se realizan pruebas piloto